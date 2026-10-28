Україну накриють сніг та арктичне похолодання: синоптики назвали точні дати та попередили про небезпеку (мапа)

Синоптики прогнозують відчутне похолодання в Україні / © УНІАН

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Найближчими днями в Україні утримається волога осіння погода з дощами, туманами та сильним вітром. Проте вже від 1 листопада синоптики прогнозують відчутне похолодання, після якого в країні почнуть з’являтися перші ознаки зими.

Детальний прогноз погоди — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні найближчим часом

Українська синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що з початком листопада температура повітря знизиться до +5…+9 градусів тепла.

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За прогнозом Діденко, 29 жовтня на півдні, сході та місцями в центрі України очікується +15…+20. На півночі та у більшості центральних областей буде +11…+14, а на заході й Вінниччині суттєво похолодає — до +8…+10.

«Дощі завтра пройдуть подекуди у західних областях України, на Вінничині, у Кропивницькому з районами, на Одещині та місцями на Черкащині. На решті території України опадів не передбачається, а в східних областях навіть можна буде помилуватися сонцем!» — зауважує синоптикиня.

Водночас Діденко попереджає: на півдні України, на сході та у більшості центральних областей очікуються штормові пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

У Києві завтра істотних опадів не передбачається, а денна температура повітря коливатиметься в межах +10…+12 градусів тепла.

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За словами керівника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, жовтневе тепло незабаром зміниться двома хвилями похолодання, які повернуть осінь до кліматичної норми. До кінця місяця в регіоні утримуватиметься хмарна погода з невеликими дощами, температура становитиме +5…+10 градусів тепла уночі та +10…+15 градусів тепла удень.

Перше помітне зниження температури очікується в неділю, 1 листопада, через чорноморський циклон. Північний вітер підсилить відчуття прохолоди, а стовпчики термометрів опустяться до +3…+5 градусів тепла та уночі та +9…+11 удень.

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомляє, що упродовж найближчих трьох діб в Україні вночі буде +3…+11 градусів тепла, а вдень — +7…+14. На Закарпатті і півдні повітря прогріється до +17 градусів тепла.

Через вплив циклону над Чорним морем у більшості регіонів буде хмарно, місцями дощитиме. Від 31 жовтня до України надходитиме холодніше повітря.

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«Можуть бути і тумани, перенасичене вологою повітря, така класична осіння волога погода з тенденцією до певного зниження температури повітря», — наголосила Птуха.

За словами синоптикині, від 1 листопада в Україні почнеться похолодання. Переважатиме хмарна погода з холодним північно-західним вітром, а в західних областях, на Житомирщині, Київщині та Одещині пройдуть невеликі дощі. Уночі температура знизиться до +1…+6 (на півдні до +10), удень становитиме +5…+10, а на півдні та південному сході — до +14. У Карпатах очікується від -2 до +3 із мокрим снігом.

У Києві після сухих 29–30 жовтня вже 31 жовтня та 1 листопада дощитиме й посилиться північний вітер. Температура в столиці становитиме +4…+8 уночі та близько +10 удень.

Синоптикиня зазначає, що в першій декаді листопада у деяких західних областях дощі можуть переходити в сніг.

Погода в Україні 29 жовтня

За даними Українського гідрометцентру, 29 жовтня погоду в Україні визначатиме чорноморський циклон, який принесе більше дощів. Вітер східний та північно-східний, 7–12 м/с, на сході та південному сході можливі пориви до 15–20 м/с.

Переважатиме хмарна погода з проясненнями. У південних, більшості центральних і північних областей пройдуть помірні дощі, а вночі на півдні місцями значні. На решті території істотних опадів не передбачається. Температура вночі становитиме +2…+8 (на півдні до +13), удень очікується +7…+12, а на Закарпатті, півдні та сході повітря прогріється до +12…+17.

Погода в Україні 29 жовтня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають, що вночі та вранці 29 жовтня у західних областях туман, видимість становитиме 200-500 метрів. У зв’язку з цим, оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попееджають про густий туман у західних областях України 29 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 29 жовтня буде хмарно із проясненнями, також очікуються дощі. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла, вдень очікується від +7 до +12 градусів вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів піднімуться до +5…+7 градусів тепла, вдень буде близько +10 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 29 жовтня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини. У регіоні буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня зберігатиметься туман, видимість становитиме 200-500 метрів.

У зв’язку з цим, в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про густий туман на Львівщині / © Укргідрометцентр

Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 2-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла, вдень очікується до +9…+14 градусів тепла.

У Львові температура вночі становитиме +4…+6 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +10…+12 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 29 жовтня буде хмарно із проясненнями. Також ймовірний невеликий дощ. Вітер дутиме східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +6 до +11 градусів тепла;

вдень очікується від +12 до +17 градусів вище нуля.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +7 до +9 градусів тепла;

вдень від +14 до +16 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 29 жовтня буде мінлива хмарність та без істотних опадів. Вітер дутиме східний та зі швидкістю 7-12 м/с, вдень місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься від +6 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +16 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 29 жовтня буде хмарно. Також синоптики прогнозують помірні дощі. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +16 градусів тепла. На автошляхах області вночі та вранці буде серпанок, видимість становитиме 1-2 км.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +15 градусів тепла.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в листопаді.

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