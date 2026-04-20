Україну накриють сильні заморозки та снігопади: синоптики розповіли, у яких регіонах буде найхолодніше

Синоптики попереджають про сильні заморозки в Україні / © Pixabay.com/Pexels

Реклама

Найближчими днями до України прийде різке похолодання з арктичними повітряними масами, яке принесе нічні заморозки та мокрий сніг до більшості регіонів. Синоптики попереджають про зниження температури, що може зашкодити майбутньому врожаю.

Детальніше про погоду в Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня попереджає, що до України повертається зимова погода з арктичними повітряними масами та нічними заморозками. За її прогнозом, цього тижня країну накриє холодна повітряна маса з арктичним повітрям. Уже найближчими ночами в північних регіонах очікуються заморозки, а Карпати та східні області може засипати мокрим снігом.

Реклама

Найхолоднішим періодом стане 23–25 квітня — через циклон з боку Азовського моря посилиться вітер, а опади у вигляді снігу ймовірні навіть удень за температури до +4 градусів тепла.

У гідрометцентрі також зазначають, що на сході країни, зокрема в районі Краматорська, може утворитися сніговий покрив до 10 см. Фахівці зазначають, що подібні аномалії траплялися й раніше, хоча останнім часом спостерігаються рідко.

«Але це лише на завтра, на день, на вечір по сходу країни. Там така зона є в районі Краматорська. Але це тільки одна схема дала. Може, буде, а може, ні», — сказала Голеня.

Тим часом начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що 21–22 квітня антициклон Uli пролонгує переважно сонячну й суху погоду. Він зауважив, що надходження арктичного повітря зберігається. Найближчої ночі будуть заморозки в повітрі до -3 градусів нижче нуля, вдень повітря прогріється лише до +7…+12 градусів.

Реклама

В Українському гідрометцентрі зазначають, що найближчої доби більшість регіонів країни накриють дощі через циклон, який рухається з Карпат до Азовського моря, і лише на півночі буде сухо. В середу опадів не очікується завдяки зоні підвищеного тиску з заходу, проте збережеться прохолода.

Уже в четвер і п’ятницю погода знову зіпсується: атмосферні фронти з півночі принесуть вітер, дощі та чергову хвилю похолодання.

Якою буде погода в Україні 21 квітня

За словами метеоролога Ігоря Кібальчича, 21 квітня через вплив циклону в більшості областей України очікується волога та холодна погода — дощі.

На півночі Лівобережжя місцями будуть значні опади, в Карпатському регіоні з мокрим снігом. Вітер переважатиме північний і північно-східний, 5−10 м/с.

Реклама

Нічна температура повітря коливатиметься в межах від +2 до +8 градусів, у північних і західних регіонах заморозки на поверхні ґрунту й місцями у повітрі 0…-3 градуси, денна температура становитиме від +9 до +15 вище нуля.

У центральних і північно-східних областях, а також у Карпатах стовпчики термометрів показуватимуть від +3 до +8 градусів.

В Українському гідрометцентрі прогнозують 21 квітня хмарну погоду з короткочасними проясненнями.

Вночі, крім північної частини, вдень на Прикарпатті, Закарпатті, півдні та південному сході країни пройдуть помірні, місцями — значні дощі. Вітер дутиме переважно північний зі швидкістю 7–12 м/с, у південних областях місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Реклама

Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +1 до +6 градусів тепла, вдень очікується від +7 до +12 градусів.

У Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг, температура протягом доби в регіоні коливатиметься від 3 морозу до 2 градусів тепла.

Погода в Україні 21 квітня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпеку 21 квітня

Синоптики попереджають про низьку температуру: вночі 21 квітня у північних, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях у повітрі очікуються заморозки до -3 градусів. У цих регіонах оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

Синоптики попереджають про заморозки 21 квітня / © Укргідрометцентр

Водночас метеорологи попереджають про можливі підтоплення.

Реклама

«20–23 квітня триватиме поступовий розвиток водопілля на Десні нижче Розльот, її притоці р. Сейм із добовою інтенсивністю підвищення рівнів води на 1–5 см з утриманням затоплення заплави Десни біля Новгород-Сіверського та порушенням транспортного сполучення у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області», — йдеться у повідомленні.

У цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про небезпеку 21 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 21 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. Вітер дутиме північний зі швидкістю 7–12 м/с. Вночі по області температура повітря становитиме від 0 до 3 градусів морозу, вдень — від 7 до 12 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +1 до +3 градусів, вдень — від +8 до +10 градусів вище нуля.

Реклама

Водночас синоптики попереджають про різке похолодання: вночі 21 та 22 квітня по області очікуються заморозки в повітрі до 3 градусів морозу (II рівень небезпечності, помаранчевий). У столиці в цей же період очікуються заморозки на ґрунті до -3 (I рівень небезпечності, жовтий).

Такі погодні умови можуть бути критичними для садівництва та пошкодити ранньоквітучі плодові дерева.

Синоптики попереджають про заморозки на Київщині / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

За даними синоптиків, на Львівщині вночі 21 квітня пройдуть дощі з мокрим снігом. Вдень 23 квітня прогнозується невеликий дощ, решта часу — без опадів. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, помірний, наприкінці робочого тижня (четвер і п’ятниця) відбудеться посилення до поривів.

Температура повітря протягом тижня коливатиметься: вночі переважатимуть заморозки, вдень очікується від 7 до 15 градусів тепла.

Реклама

Водночас синоптики зазначають, що погоду в регіоні визначатиме північна частина циклонічної депресії з центрами над Адріатичним і Чорним морями та вплив висотної улоговини. Зокрема, 21 квітня на Львівщині вночі та вранці на окремих ділянках доріг зберігатиметься ожеледиця.

На території Львівської області та у Львові оголошено помаранчевий рівень небезпечності через різке похолодання. Вночі 21 квітня у північних районах і в горах очікуються сильні заморозки — від 0 до 3 градусів морозу. Вже 22 квітня нічна температура впаде до -5 градусів нижче нуля на всій території області.

У самому Львові впродовж двох ночей, 21 та 22 квітня, синоптики прогнозують сильні заморозки в межах від 0 до -2 градусів.

Синоптики попереджають про сильні заморозки на Львівщині / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

На Одещині впродовж 21–24 квітня погоду обумовлюватиме улоговина циклону, яка принесе похолодання, опади та поривчастий північний вітер.

Реклама

Температура вдень суттєво не зміниться і коливатиметься у межах від +11 до +16 градусів тепла, а вночі очікується зниження до +1…+6 градусів.

У вівторок, 21 квітня, в Одесі та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці по регіону очікується помірний, місцями навіть значний дощ, проте вдень істотних опадів не передбачається.

21 квітня в Одесі та області буде хмарно / © pexels.com

Вітер буде північним зі швидкістю 9–14 м/с, водночас вночі можливі окремі пориви до 15–17 м/с. Температурні показники в області коливатимуться від 3 до 8 градусів тепла вночі до +10 до +15 градусів — вдень.

Безпосередньо в Одесі нічна температура становитиме до +8 градусів вище нуля, а денне повітря прогріється до +13. Водіям варто бути уважними, оскільки під час нічного та ранкового дощу видимість на автошляхах області погіршиться до 1–2 км.

Реклама

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та Дніпрі 21 квітня очікується хмарна погода. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься: вночі від 1 до 6 градусів тепла, вдень — від +7 до +12 градусів.

По місту Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть +2…+4 градуси вище нуля вночі та +8…+10 градусів тепла — вдень.

Також синоптики попереджають про значні дощі, через які в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Реклама

«21 квітня вночі та вранці у м. Дніпро та місцями по Дніпропетровській області очікується значний дощ (15–29 мм)», — йдеться у повідомленні.

Попередження про сильні дощі на Дніпропетровщині 21 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Харкові

За прогнозом синоптиків, 21 квітня на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями та суттєве похолодання. У південних районах області пройдуть опади у вигляді дощу з мокрим снігом, водночас на півночі та в самому Харкові істотних опадів не передбачається.

Вночі по всій території регіону вдарять сильні заморозки в повітрі до 3 градусів морозу, що відповідає другому рівню небезпечності (помаранчевому). Денна температура в області коливатиметься в межах +5…+10 градусів тепла, а в обласному центрі повітря прогріється до +9 градусів вище нуля. Північний вітер зі швидкістю 7–12 м/с лише посилюватиме відчуття холоду.

Попередження про заморозки на Харківщині 21 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Черкасах

Протягом 21–22 квітня Черкащина перебуватиме під впливом арктичного повітря, яке принесе гребінь антициклону з району Ісландії, повідомляють в обласному гідрометцентрі. В першій половині ночі 21 квітня ще можливі невеликі короткочасні дощі, зумовлені фронтальною системою з боку Румунії, проте згодом посилення антициклону зумовить малохмарну та суху погоду.

Реклама

Через відсутність хмар у нічний і ранковий час відбуватиметься інтенсивне вихолодження приземного шару повітря. У зв’язку з цим по місту Черкаси та області на 21 квітня оголошено другий рівень небезпечності: очікуються сильні заморозки в повітрі до -3 градусів. Денна температура залишатиметься досить стриманою і не перевищить +12 градусів тепла.

Синоптики попереджають про заморозки на Черкащині / © Укргідрометцентр

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.