Україну накриють заморозки: синоптики попереджають про небезпеку

Стовпчики термометрів опустяться до мінусових позначок / © pixabay.com

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Цього року травень буде теплим, але на початку місяця очікуються заморозки.

Про це попередили в «Укргідрометцентрі».

Вночі, 2 травня, у західних, північних, більшості центральних областей, а 3 травня вночі у східних, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях прогнозують заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -5 (I рівень небезпечності, жовтий).

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Раніше синоптикиня повідомила, що початок травня в Україні буде прохолодними. Тепло прийде від 7 травня. Більше про прогноз погоди читайте у новині.