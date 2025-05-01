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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

Україну накриють заморозки: синоптики попереджають про небезпеку

В Україні на початку травня вдарять заморозки. Синоптики дали точний прогноз погоди.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Стовпчики термометрів опустяться до мінусових позначок

Стовпчики термометрів опустяться до мінусових позначок / © pixabay.com

Цього року травень буде теплим, але на початку місяця очікуються заморозки.

Про це попередили в «Укргідрометцентрі».

Вночі, 2 травня, у західних, північних, більшості центральних областей, а 3 травня вночі у східних, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях прогнозують заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -5 (I рівень небезпечності, жовтий).

Раніше синоптикиня повідомила, що початок травня в Україні буде прохолодними. Тепло прийде від 7 травня. Більше про прогноз погоди читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
144
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