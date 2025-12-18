Україну накриють зимове похолодання та сніг: прогноз на 19-21 грудня

Погодні умови зміняться / © Associated Press

Реклама

Найближчими днями в Україні очікується прохолодна погода, подекуди невеликий мороз. На заході і північному сході дощ і мокрий сніг.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

«19-21 грудня без опадів, лише в неділю в західних областях місцями невеликий дощ, на північному сході країни вдень невеликий мокрий сніг. 19 грудня на Лівобережжі, в західних і Житомирській областях, у вихідні в Україні місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с», — йдеться у повідомленні синоптиків.

Реклама

Уночі та вдень від 4° тепла до 2° морозу (на заході та півдні країни вдень 2-8° тепла, 19 грудня в Криму до 12°).

У Києві 19-21 грудня без опадів, упродовж доби від 0° до +2°, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода на Різдво та Новий рік. Більше про це читайте у новині.