- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 13
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну накрила негода: де будуть дощі та навіть мокрий сніг
Дощі накриють усю Україну.
В Україні понеділок, 29 вересня, буде прохолодним та з дощами. Вдень на високогір'ї Карпат очікують мокрий сніг, а вночі температура опустилася до 0°
Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.
Сьогодні протягом дня в західних, північних областях обіцяють помірний дощ. На решті території - невеликий дощ.
У більшості областей температура повітря становитиме 13-18° тепла. На заході та півночі - 9-14°. У Карпатах стовпчики термометрів покажуть +1-5°.
Погода в Києві
Сьогодні у столиці мінлива хмарність і дощ. Температура повітря у Києві вдень становитиме +11 +13 градусів. В Київській області повітря прогріється лише до +11-13°.
Нагадаємо, синоптики повідомили, якою буде погода у жовтні. На більшості території країни цього місяця похолодання варто очікувати у третій декаді. За даними синоптиків, середня місячна температура у жовтні становитиме від +7°C до +13°C, що на 1°C вище за норму.