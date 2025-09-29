Україну накрила негода: де будуть дощі та навіть мокрий сніг

Дощ. / © Unsplash

В Україні понеділок, 29 вересня, буде прохолодним та з дощами. Вдень на високогір'ї Карпат очікують мокрий сніг, а вночі температура опустилася до 0°

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Сьогодні протягом дня в західних, північних областях обіцяють помірний дощ. На решті території - невеликий дощ.

У більшості областей температура повітря становитиме 13-18° тепла. На заході та півночі - 9-14°. У Карпатах стовпчики термометрів покажуть +1-5°.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці мінлива хмарність і дощ. Температура повітря у Києві вдень становитиме +11 +13 градусів. В Київській області повітря прогріється лише до +11-13°.

Нагадаємо, синоптики повідомили, якою буде погода у жовтні. На більшості території країни цього місяця похолодання варто очікувати у третій декаді. За даними синоптиків, середня місячна температура у жовтні становитиме від +7°C до +13°C, що на 1°C вище за норму.