Україну накрила негода: де буде сніг та ожеледиця

Собака. / © Associated Press

Реклама

У середу, 7 січня, в низці областей України сніжитиме та буде ожеледиця. Оголошено штормове попередження через негоду.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

“7 січня на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг. На дорогах західних, північних та Вінницької областей - ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий”, - йдеться у прогнозі.

Реклама

Окрім того, в Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях туман. Видимість становитиме лише 300-500 м.

Синоптики наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні на 7 січня. / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, Український гідрометеорологічний центр попереджав про сильні снігопади та арктичне похолодання протягом 8-11 січня. У західних, північних та центральних областях очікуються сильні снігопади, мокрий сніг, хуртовини та пориви вітру до 18 м/с.