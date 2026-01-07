- Дата публікації
Україну накрила негода: де буде сніг та ожеледиця
Гідрометцентр оголосив штормове попередження.
У середу, 7 січня, в низці областей України сніжитиме та буде ожеледиця. Оголошено штормове попередження через негоду.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
“7 січня на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг. На дорогах західних, північних та Вінницької областей - ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий”, - йдеться у прогнозі.
Окрім того, в Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях туман. Видимість становитиме лише 300-500 м.
Синоптики наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Нагадаємо, Український гідрометеорологічний центр попереджав про сильні снігопади та арктичне похолодання протягом 8-11 січня. У західних, північних та центральних областях очікуються сильні снігопади, мокрий сніг, хуртовини та пориви вітру до 18 м/с.