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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1616
Час на прочитання
2 хв

Україну накрила негода: гігантський град і буревій валять дерева та паркани (відео)

Раніше синоптики та рятувальники попереджали про погіршення погодних умов.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Негода у Дніпрі 11 червня

Негода у Дніпрі 11 червня / © із соцмереж

В Україні 11 червня розгулялася негода. В деяких областях випав величезний град та пішла сильна злива, а шквальний вітер валить паркани та дерева на автомобілі.

Відео та фото із наслідками негоди публікують у Мережі.

Погіршення погодних умов, про яке раніше попереджали синоптики, фіксують у Дніпропетровській, зокрема в обласному центрі, та Чернівецькій областях.

На оприлюднених кадрах видно, як сильні пориви вітру повалили дерево на проїжджу частину у Дніпрі, а в іншій частині міста буревій схилив величезне дерево на машину. Також у місті випав гігантський град та пройшла сильна злива. А у Реваківцях на Буковині шквали розтрощили паркан.

Вдень 11 червня в Українському гідрометцентрі та ДСНС попереджали про різке погіршення погодних умов: сильні грози, град і шквали. Тому майже по всій Україні оголосили штормове попередження. Йдеться про І рівень небезпеки (жовтий).

Рятувальники зазначили, що негода може ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних служб, а також вплинути на рух транспорту.

Погода на 12 червня

Негода буде вирувати і у п’ятницю, 12 червня. За даними синоптикині Наталії Денисенко, очікується весь спектр негоди: і гроза, і шквал, і часом сильні зливи, і спека до +30, і похолодання до +12, і штормові пориви вітру, і навіть град. У столиці температура повітря вдень буде близько +24 градусів.

Також про похолодання серед літа повідомив метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, вже найближчими днями очікується суттєве погіршення погодних умов. Очікуються сильні дощі, грози та місцями град. В окремих регіонах температура вночі може знизитися до +7 °C.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1616
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