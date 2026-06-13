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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україну накрила негода: в яких регіонах будуть сильні грози і град

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Гроза.

Гроза. / © Associated Press

Вдень 13 червня в низці областей України будуть ускладнені погодні умови. Низку регіонів накрить грози.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні явища. За їхніми прогнозами, вдень 13 червня на Лівобережжі та в Криму очікуються грози. Окрім того, в окремих районах будуть град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — наголосили синоптики.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. / © Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомив про затяжне похолодання в Україні, а тому літнього тепла наразі очікувати не варто. Активний атмосферний фронт прийшов на зміну спеці. Синоптик повідомив що, за попередніми прогностичними розрахунками, до кінця другої декади червня атмосферними процесами керуватимуть атлантичні циклони.

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Дата публікації
Кількість переглядів
620
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