Україну накрила нова хвиля відключень світла: де ситуація найгірша і не діють графіки

Відключення світла / © ТСН

Реклама

В Україні 11 листопада знову запровадили масштабні обмеження електропостачання через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. У восьми областях частина споживачів залишилася без світла, а в окремих регіонах довелося застосувати аварійні відключення. Найскладніша ситуація — на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо стану енергосистеми 11 листопада.

Реклама

За його словами, російські війська продовжували атакувати енергетичні об'єкти протягом ночі та вранці. Внаслідок обстрілів часткові знеструмлення зафіксували у восьми областях:

Реклама

Дніпропетровській;

Житомирській;

Запорізькій;

Київській;

Рівненській;

Харківській;

Одеській;

Чернігівській.

Найбільші проблеми з електропостачанням наразі спостерігаються у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання, однак роботи ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних ударів.

Де діють аварійні відключення світла 11 листопада

Через пошкодження енергосистеми у більшості регіонів України запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. Залежно від ситуації можуть застосовуватися обмеження від однієї до чотирьох черг. Для промислових підприємств діють окремі графіки обмеження потужності.

Водночас у Харківській та Дніпропетровській областях вранці застосовували аварійні відключення.

Особливо складною залишається ситуація на Харківщині. Через пошкодження обладнання та падіння напруги у високовольтній мережі там вимушено продовжують застосовувати аварійні обмеження. Повернутися до прогнозованих графіків зможуть лише після стабілізації енергосистеми.

Реклама

У Міненерго попереджають, що через постійні атаки ситуація може змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину. Тому українцям радять перевіряти актуальні графіки на офіційних ресурсах місцевих операторів електромереж.

Росія атакувала бригаду енергетиків на Донеччині

Складною залишається ситуація і в прифронтових регіонах, де російські війська систематично обстрілюють енергетичну інфраструктуру.

Зокрема, 10 листопада у Слов'янську на Донеччині бригада енергетиків потрапила під удар російського безпілотника під час виконання робіт.

Один із працівників отримав поранення. Його доправили до лікарні, де надають необхідну медичну допомогу.

Реклама

У Міненерго наголошують, що відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Також українцям нагадали про інформаційний портал «єОпора», де можна знайти практичні поради щодо підготовки до зими та інформацію про доступну державну допомогу.

Росія атакувала шість великих електропідстанцій

У ніч проти 11 листопада російські війська атакували шість великих електропідстанцій у Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській та Черкаській областях. Про це повідомив Сергій Корецький.

Крім того, на Кіровоградщині та Рівненщині внаслідок обстрілів пошкоджено лінії електропередавання різного класу напруги.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

У Кривому Розі росіяни вдарили по підприємству теплопостачання, через що виникли проблеми з подаванням тепла до житлових будинків. Енергетики та комунальні служби працюють над відновленням опалення.

Під ударами опинилася й інша цивільна інфраструктура. На Дніпропетровщині та Житомирщині російські війська атакували залізницю, на Херсонщині авіабомба пошкодила будівлю школи, а в Харкові постраждали п'ять багатоквартирних будинків.

Загалом унаслідок російських атак відомо щонайменше про 14 постраждалих. Усім надають необхідну медичну допомогу.

Росія намагається залишити велике місто без тепла

Нагадаємо, ввечері 10 листопада російські війська атакували критичну інфраструктуру Кривого Рогу ударними безпілотниками. За словами голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, удари були спрямовані на об'єкти, від яких залежить життєзабезпечення міста.

«Росіяни намагаються заморозити Кривий Ріг. Б'ють по критичній інфраструктурі», — заявив Лукашук.

Внаслідок російських ударів по підприємству теплопостачання у Кривому Розі виникли проблеми з подаванням тепла до житлових будинків. Енергетики та комунальні служби працюють над відновленням теплопостачання.

Новини партнерів