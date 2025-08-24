Україну накрило похолодання: прогноз погоди на сьогодні, 24 серпня

Погода в Україні на День незлежності буде хмрною та вологою / © ТСН

У неділю, 24 серпня в Україні синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

За даними синоптиків, на всій території країни буде хмарно. Вночі у західних та східних областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вдень дощитиме по всій Україні, крім сходу.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, на півдні та південному сході країни до 17°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 21-26°, у західних та північних областях 15-20°.

Погода в Києві 24 серпня

В столиці та Київській області неділя буде хмарною. Вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 8-13°, вдень 15-20°. У Києві вночі буде дещо тепліше — 11-13°, вдень 18-20°.

Нагадаємо, синоптик попередив, що осінь прийде до України раніше за календарну. Вже від 25 серпня потужний антициклон зумовить високий атмосферний тиск та стабільну погоду, але вже відчуватиметься осіння прохолода.