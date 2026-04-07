ТСН у соціальних мережах

Україну накрили відключення світла: які області залишились без електрики

Сьогодні одразу кілька областей залишилися без світла. Зокрема, знеструмлення сталися через сильний вітер.

Відключення світла.

© УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

У вівторок, 7 квітня, у низці областей України сталися відключення світла. Причина — російські обстріли та несприятливі погодні умови.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК «Укренерго».

Через ситуацію в системі енергетики закликали до ощадливого енергоспоживання в усіх регіонах України. Зокрема, просять обмежити користування електроприладами від 18:00 до 22:00.

Удари по енергооб’єктах

Армія РФ не припиняє атакувати дронами, ракетою і артилерією енергетичну інфраструктуру. Через обстріли сталися знеструмлення у кількох областях: у Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, Сумській, Херсонській та Одеській.

«Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, здійснюються аварійно-відновлювальні роботи», — наголосили у компанії.

Наслідки негоди

Вночі низку регіонів накрили несприятливі погодні умови: дощ, сильні пориви вітру. Сьогодні зранку повністю або частково знеструмлені понад 170 населених пунктів у дев’яти областях — Київській, Житомирській, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській.

Як повідомлялося, напередодні, 6 квітня, у п’яти областях України зникло світло через ракетні та дронові атаки на енергооб’єкти. Найскладніша ситуація склалася на Чернігівщині, де було чотири влучання по об’єктах енергетики. Половина регіону залишилася без електрики.

Крім того, вчора в низці областей та в Києві запровадили аварійні відключення світла. Обмеження були вимушеними - через складну ситуацію в енергосистемі.

