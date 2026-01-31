ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1191
2 хв

Зеленський відреагував на масштабний блекаут в Україні

В Україні 31 січня стався масштабний блекаут – значна частина країни залишилася без електропостачання.

Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра енергетики Дениса Шмигаля та прем’єрки Юлії Свириденко щодо аварійної ситуації в енергосистемі, яка сталася сьогодні, 31 січня.

Про це він повідомив у Телеграм.

Президент повідомив, що усе необхідне на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи.

За словами глави держави, головне завдання — стабілізувати ситуацію найближчим часом.

Що каже Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль масштабні аварійні та екстрені відключення світла пояснив технологічним порушенням з одночасним вимкненням ліній між системами Румунії, Молдови та України.

З його слів, інцидент зафіксовано о 10:42 — сталось відключення лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови, а також лінії 750 кВ між західними та центральними регіонами України. Це призвело до каскадного відключення в нашій енергосистемі, внаслідок чого спрацювали автоматичні захисти на підстанціях.

«Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у м.Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень. Енергетики „Укренерго“ працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено», — додав Шмигаль.

У низці регіонів України запроваджено аварійні відключення електроенергії

У низці регіонів України діють аварійні відключення електроенергії. У Києві повідомляється про зупинку руху метро.

Як пояснили в КМДА, рух поїздів і роботу ескалаторів було зупинено, оскільки зникла напруга від зовнішніх центрів живлення. Мер Києва Кличко нагадав, що підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття — на резервному живленні.

У «Київводоканалі» повідомили, що через аварію в енергосистемі, водопостачання немає в усіх районах столиці.

Аварійні відключення електроенергії застосовані, зокрема, в Чернігівській, Полтавській, Харківській, Сумській, Житомирській, Хмельницькій, Одеській областях, на Дніпропетровщині, а також у Києві та області.

Про класичний повний блекаут в Україні зараз не йдеться, стверджує голова підкомітету Ради з питань енергобезпеки Вікторія Гриб.

Через серйозні збої в українській енергосистемі на лінії електропередачі 400 кВ Ісакча–Вулканешти–МГРЕС у Молдові різко впала напруга.

У Міненерго України повідомили, що світло повернеться через декілька годин.

1191
