Україну накривають атмосферні фронти: що буде з погодою

Тюльпан.

До України прийшло похолодання. У регіонах задощило та опустилася температура повітря. У Карпатах позначки на термометрах можуть опуститися до нуля.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у коментарі «УНІАН».

За її словами, температура повітря «стала значно стриманішою». Зокрема, на заході країни — 4-9° тепла. На високогір’ї Карпат буде ще холодніше — вночі та вранці можливо близько нуля градусів.

«Відбулася, так би мовити, ротація повітряних мас: із сухої повітряної маси на вологу. Це дуже добре. Найближчим часом погоду на більшості територій України визначатимуть атмосферні фронти», — зауважила синоптикиня.

У регіонах спостерігатимуться періодичні дощі. Опади, наголошує Діденко, зараз дуже необхідні після першого сухого весняного періоду.

Водночас синоптикиня наголошує, що наразі про сильне похолодання в Україні не йдеться. Температура повітря загалом буде досить помірною та стриманою.

«Зниження температури повітря вже відбулося. Ще, можливо, буде трохи нижче, але не сильно. Найхолоднішою буде західна частина України. Впродовж усього тижня переважатиме волога повітряна маса», — розповіла Наталка Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптик Віталій Постригань повідомляв, що квітень готує нове випробування українцям. Температурний фон значно знизиться. У перших числах місяця очікується вторгнення холодних повітряних мас зі Скандинавії.

Своєю чергою, в Укргідрометцентрі повідомляли, що загалом для квітневої погоди характерне швидке наростання тепла. За даними синоптиків, протягом цього місяця температура очікується 8–11° тепла. Це — у межах кліматичної норми.