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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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992
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Україну накривають нова хвиля заморозків та небезпека: синоптики забили на сполох і показали мапу

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності в декількох областях через потужні зливи та нічні заморозки на ґрунті.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Осінні заморозки

Осінні заморозки

В Україні 14 жовтня очікуються заморозки на заході, однак тепло із температурою повітря до +22 градусів буде на сході та Криму.

За прогнозом синопткині Наталки Діденко 14 жовтня погода в Україні буде «досить однорідною». Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +11 до +15 градусів тепла, значно тепліше буде у Криму та східних областях — там прогнозується від +20 до +22 градусів вище нуля.

«14 жовтня істотних опадів не передбачається, хмарність чергуватиметься із сонячними проясненнями. І лише на Сумщині, Полтавщині, та Харківщині пройде дощ», — зазначає синоптикиня.

Водночас Діденко зазначає, що найближчим часом в Україні найтеплішою залишатиметься погода у східній частині, а найхолоднішою — у західній.

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що 14 жовтня в Україні утримуватиметься хмарна погода з проясненнями.

Упродовж ночі помірні дощі пройдуть на Лівобережжі, а також в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській і Черкаській областях. Удень сильні опади перемістяться на північний схід. Найбільш інтенсивні зливи, місцями з грозами, очікуються в Сумській, Харківській та Полтавській областях — тут дощитиме практично цілу добу.

На решті території країни переважатиме суха погода. Вітер буде переважно північно-західний зі та дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Найхолодніше 14 жовтня буде на заході, а також у Житомирській та Вінницькій областях, де вночі стовпчики термометрів опустяться до +1…+6 градусів тепла, а вдень покажуть + 9…+14 градусів. На решті території нічна температура становитиме +5…+10 градусів, а вдень повітря прогріється до +11…+16 градусів тепла.

Найтепліша погода збережеться на сході та південному сході, де уночі температура повітря коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +17…+22 градусів вище нуля.

Погода в Україні 14 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 14 жовтня / © Укргідрометцентр

Синоптики також попереджають про небезпечні явища у низці регіонів України, де оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. А саме, у Сумській, Полтавській та Харківській областях будуть значні дощі, а у західних, Вінницькій та Житомирській областях на поверхні ґрунту очікується заморозки до -3 градусів нижче нуля.

Синоптики попереджають про заморозки та дощі у кількох областях України 14 жовтня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про заморозки та дощі у кількох областях України 14 жовтня / © Укргідрометцентр

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств», — зазначають метеорологи.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 14 жовтня.

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