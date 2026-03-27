Україну накривають погодні «гойдалки»: синоптикиня попередила про різке похолодання

Останні вихідні березня в Україні будуть помірно теплими — без різких перепадів температури та з переважно сухою погодою. Водночас у частині регіонів очікуються дощі, а подекуди — короткочасне похолодання.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 28–29 березня більшість території країни обійдеться без опадів. Водночас дощі найбільш імовірні у західних областях і на півдні Одеської області. Невеликі опади також можливі на Житомирщині та Київщині, а в неділю — на Луганщині.

Температура повітря вдень у більшості регіонів становитиме +12…+18°C. Вітер очікується східний та північно-східний, помірний, місцями рвучкий.

Водночас 28 березня прохолодніше буде на північному сході — у Сумській, Чернігівській, Харківській і Полтавській областях, а також у східних районах Київщини, де температура вдень триматиметься в межах +8…+11°C.

У неділю, 29 березня, свіже повітря охопить захід України та північні області — там температура знизиться до +9…+12°C.

Погода в Києві

У Києві протягом вихідних істотних опадів не прогнозують. У суботу температура вдень становитиме +12…+14°C, у неділю — +10…+12°C, водночас зросте хмарність.

Нагадаємо, раніше синоптики оприлюднили прогноз на другий місяць весни — якою буде погода у квітні і чи чекати на аномальне тепло.