ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
1 хв

Україну накривають погодні «гойдалки»: синоптикиня попередила про різке похолодання

Синоптики прогнозують теплі вихідні, однак місцями в Україні пройдуть дощі.

Автор публікації
Софія Бригадир
Прогноз погоди / © pexels.com

Останні вихідні березня в Україні будуть помірно теплими — без різких перепадів температури та з переважно сухою погодою. Водночас у частині регіонів очікуються дощі, а подекуди — короткочасне похолодання.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 28–29 березня більшість території країни обійдеться без опадів. Водночас дощі найбільш імовірні у західних областях і на півдні Одеської області. Невеликі опади також можливі на Житомирщині та Київщині, а в неділю — на Луганщині.

Температура повітря вдень у більшості регіонів становитиме +12…+18°C. Вітер очікується східний та північно-східний, помірний, місцями рвучкий.

Водночас 28 березня прохолодніше буде на північному сході — у Сумській, Чернігівській, Харківській і Полтавській областях, а також у східних районах Київщини, де температура вдень триматиметься в межах +8…+11°C.

У неділю, 29 березня, свіже повітря охопить захід України та північні області — там температура знизиться до +9…+12°C.

Погода в Києві

У Києві протягом вихідних істотних опадів не прогнозують. У суботу температура вдень становитиме +12…+14°C, у неділю — +10…+12°C, водночас зросте хмарність.

Нагадаємо, раніше синоптики оприлюднили прогноз на другий місяць весни — якою буде погода у квітні і чи чекати на аномальне тепло.

Дата публікації
Кількість переглядів
171
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie