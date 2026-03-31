Грози, тумани та мокрий сніг: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні 1 квітня

Погода в Україні у квітні розпочнеться із приємного тепла, проте синоптики попереджають про небезпеку через густі тумани, можливі підтоплення та загрозу лавин у горах.

Найхолодніше буде у західних регіонах та на високогір’ї Карпат, де температура подекуди опуститься до нульової позначки.

Погода в Україні

Квітень в Україні розпочнеться із приємного тепла, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. За прогнозом Діденко, вдень стовпчики термометрів піднімуться від +10 до +16 градусів вище нуля. Однак, разом із теплом прийдуть і дощі, які допоможуть деревам розпуститися, змиють залишки снігу.

«Прекрасний принц Квітень прийде до нас із приємним комфортним теплом, вдень +10+16 градусів, та з такими потрібними класними дощами, які запрошують на сцену дебютантів — зелені листочки, зволожують землю, розмивають рештки снігу та прибивають пилюку. І дуже сподіваюсь, заважатимуть бездумним паліям провокувати небезпечні пожежі», — написала синоптикиня на своїй сторінці у Facebook.

За словами метеорологині, 1 квітня, через вплив південного циклону по всій країні періодично дощитиме. Виняток — Крим, там буде переважно сухо. У більшості областей, очікується від +12 до +17 градусів тепла.

Водночас Діденко розповіла, що найхолодніше зараз на заході, де вдень лише від +4 до +9 градусів вище нуля, а у високогір’ї Карпат вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до нуля.

На решті територій очікуються періодичні дощі через зміну сухих повітряних мас на вологі. Синоптикиня наголошує, що такі опади дуже корисні після сухого початку весни. Протягом усього тижня переважатиме хмарна та волога погода, проте значних температурних стрибків до мінусів вже не очікується.

Як прогнозує синоптик Віталій Постригань, українців чекає тиждень мінливої погоди. Через величезну зону низького тиску, що розтягнулася від Італії до Узбекистану, циклони змінюватимуть один одного, тож про стабільність поки не йдеться.

«В наш регіон надходитиме тепле повітря з південного сходу, середньодобова температура збережеться на 4-5° вище клімату. Отже, атмосферна нестійкість посилюється, енергія для гроз накопичується», — повідомляє Постригань.

За словами метеоролога, від 31 березня по 3 квітня в Черкаській області періодично дощитиме. Вночі очікується від +3 до +8 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься до комфортних +17 градусів вище нуля. Як зазначає Постригань, ближче до вихідних ситуація почне змінюватися: тиск піде вгору, хмари розсіються, і погода нарешті стабілізується завдяки впливу Азорського антициклону.

Тим часом синоптик Ігор Кібальчич зазначає, що 1 квітня, погоду в Україні й надалі визначатиме зона низького тиску. Майже всюди пройдуть дощі, а в Карпатах можливий мокрий сніг. Сухо буде хіба що на півдні. Місцями очікується туман, вітер слабкий та мінливий.

За даними Українського гідрометцентру, 1 квітня, циклон почне втрачати силу, тож тиск піде вгору, а дощів поменшає. Лише на заході опади залишаться помірними, а в Карпатах можливий мокрий сніг при нульовій температурі. Вранці північ та центр країни огорне туман, а вдень на Черкащині, Сумщині та Чернігівщині подекуди прогримлять перші грози.

Загалом по Україні вночі очікується від +5 до +10 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до комфортних +18 градусів тепла. У західних областях буде значно свіжіше: вночі очікується до +6 градусів тепла, а вдень термометри покажуть від +7 до +12 градусів вище нуля. Вітер дутиме переважно північно-західний, помірний.

Українців попереджають про небезпеку

В Українському гідрометцентрі попереджають про небезпеку, зумовлену погодними умовами.

Уранці 1 квітня північний схід та більшість центральних областей накриє густий туман. Видимість впаде до 200–500 метрів, що може суттєво ускладнити рух транспорту (жовтий рівень небезпеки).

Окрім того, до 3 квітня на Десні, Снові та Сеймі триватиме підйом води. Очікується подальше затоплення заплав біля Новгород-Сіверського та Сновська. Зокрема, у Чернігівській області можливий перелив місцевої дороги між селами Великий та Малий Дирчин.

Також через активні опади 31 березня та 1 квітня на високогір’ї Івано-Франківщини та Закарпаття зберігається значна сніголавинна небезпека (третій рівень). Туристам наполегливо рекомендують утриматися від походів у гори.

Погода у Києві

На Київщині 1 квітня очікується хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля.

За даними погодного сайту Sinoptik, вдень і ввечері небо у Києві буде безхмарним. Істотних опадів не передбачається.

Температура повітря коливатиметься від +10 градусів тепла вночі до +18 градусів тепла вдень.

Погода в Одесі

В Одесі та Одеській області 1 квітня очікується хмарна погода. Місцями пройде невеликий дощ. Вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +17 градусів вище нуля.

В Одесі стовпчики термометрів показуватимуть вночі від +7 до +9 градусів тепла, вдень — від +12 до +14 вище нуля.

Водночас метеорологи попереджають, про густий туман: на автошляхах області вночі та вранці видимість становитиме 200-500 м.

Погода у Львові

У Львівському гідрометцентрі повідомляють, що на Львівщину насувається похолодання, зумовлене тиловою частиною циклону над Поліссям та проходженням атмосферних фронтів.

Зокрема, в області очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Вночі та вранці можливий дощ із мокрим снігом, а вдень пройде невеликий дощ. Водіям варто бути обережними: на окремих ділянках доріг у нічні та ранкові години можлива ожеледиця.

Вітер дутиме північно-західний, зі швидкістю 9–14 м/с. Температура вночі коливатиметься від -1 градусів нижче нуля до +4 градусів тепла, вдень прогріється лише до +8 вище нуля.

У Львові вночі буде близько +2 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +5 до +7 градусів вище нуля.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині 1 квітня буде хмарна погода із проясненнями, також пройдуть невеликі дощі. Вночі та вранці місцями по області буде туман. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області коливатиметься:

вночі від +4 до +9 градусів тепла;

вдень від +12 до +17 градусів вище нуля.

У Дніпрі стовпчики термометрів покажуть:

вночі від +7 до +9 градусів вище нуля;

вдень від +15 до +17 градусів тепла.

Погода у Черкасах

Синоптики повідомляють, що квітень на Черкащині розпочнеться без різких погодних змін. Ситуацію в регіоні й надалі визначатимуть атмосферні фронти та малорухомий циклон із півдня. Погода залишатиметься теплою, але водночас досить нестабільною: періодично йтимуть дощі, а подекуди можливі й перші весняні грози.

У нічні та ранкові години в окремих районах області очікуються тумани. Температура повітря вночі триматиметься в межах від +4 до +9 градусів вище нуля, а вдень стовпчики термометрів підніматимуться до комфортних +12…+17 градусів тепла.

У четвер, 2 квітня, область перебуватиме під впливом поля низького тиску, тому місцями пройдуть невеликі дощі. Температурний режим залишиться незмінним: вночі очікується близько +9 градусів тепла, а вдень повітря прогріється +17 вище нуля. У нічні та ранкові години водіям варто бути уважними через можливу обмежену видимість.

Погода у Харкові

У середу, 1 квітня, на Харківщині переважатиме хмарна та волога погода. Синоптики попереджають про густий туман у нічні та ранкові години: видимість на дорогах впаде до 200–500 метрів. Через це в регіоні оголошено жовтий рівень небезпечності, тож водіям та пішоходам варто бути максимально уважними.

Протягом доби йтиме невеликий дощ, а вдень по області місцями можливі грози. Вітер буде південно-західним, зі швидкістю 5–10 м/с.

У Харківській області вночі очікується від +5 до +10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +17 градусів вище нуля.

У Харкові нічна температура триматиметься в межах від +7 до +9 градусів вище нуля, а вдень стовпчики термометрів покажуть +16 градусів вище нуля.

Раніше синоптик розповів, що квітень готує «сюрпризи». За даними метеоролога, на початку квітня українці отримають порцію скандинавської прохолоди.

Читайте також:

