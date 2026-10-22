Осінь / © pexels.com

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У п’ятницю, 23 жовтня, в Україні утримуватиметься тепла погода, однак західний атмосферний фронт зумовить підвищену хмарність та дощі у більшості регіонів. Попри періодичні опади й ранкові тумани, температурний режим залишатиметься досить комфортним, а на півдні стовпчики термометрів сягатимуть 20 градусів тепла.

Детальний прогноз погоди від синоптиків — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що у період з 23 по 27 жовтня 2026 року аномальне тепло в регіоні продовжить триматися. Погожий характер істотно не зміниться: переважатиме хмарна погода з періодичними невеликими дощами та ранковими туманами.

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Вночі термометри показуватимуть від +6 до +11 градусів тепла, тоді як удень повітря прогріватиметься до комфортних +12…+17 градусів. Згідно з попередніми прогнозами, вже наступного робочого тижня атмосферні потоки почнуть перебудовуватися у бік похолодання, проте різких арктичних вторгнень поки що чекати не варто.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 23 жовтня на погоду впливатиме атмосферний фронт, який надійшов із Західної Європи.

«Незважаючи на те, що загалом утримуватиметься поле високого тиску (хоча його значення зазнаватимуть деяких коливань в зоні фронту), фронт зумовить вночі Правобережжі, вдень — у більшості областей, крім заходу і сходу, дощі. Вітер віятиме з південного сходу, лише на заході за фронтом перейде на західний. Переважатиме тепла як для цієї пори погода», — повідомляють метеорологи.

Погода в Україні 23 жовтня / © Укргідрометцентр

Загалом по країні буде хмарно із проясненнями. Вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім заходу та сходу, пройдуть дощі. Вітер дутиме південно-східний, на заході країни — західний, та зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, в західних та східних областях очікується від +4 до +9 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +12…+17 градусів тепла, на півдні країни синоптики прогнозують до +20 градусів тепла.

Погода у Києві

У п’ятницю, 23 жовтня, на Київщині буде хмарно із проясненнями, місцями пройдуть дощі. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +17 градусів тепла.

У Києві вночі температура повітря становитиме від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +16 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 23 жовтня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з заходу. Буде хмарно із проясненням. Вночі пройде невеликий дощ, а вдень істотних опадів не передбачається. Вітер вночі буде західний та дутиме зі швидкістю 9 — 14 м/с, вдень очікується південний, який дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря по області вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +10 до +15 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +4 до +6 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +14 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 23 жовтня буде мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вранці місцями по області зберігатиметься туман.

Вітер дутиме східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

вночі від +7 до +12 градусів тепла;

вдень від +14 до +19 градусів тепла.

У Дніпрі стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +7 до +9 градусів тепла;

вдень від +17 до +19 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині на 23 жовтня буде хмарна погода. Пройде невеликий, вдень місцями помірний дощ, подекуди із грозами. Вночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +14…+19 градусів вище нуля.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість становитиме 200-500 м.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +14 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +17 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 23 жовтня буде хмарно із проясненнями та без істотних опадів. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +5 до +10 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +14…+19 градусів вище нуля.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +6 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +18 градусів вище нуля.

Нагадаємо, за прогнозом польських метеорологів, із 22 до 26 жовтня до Європи прийде хвиля похолодання. В Альпах місцями температура може впасти до −17, а в Польщі вдень очікується +9…+16 і вночі місцями до −6. Синоптики розповіли, чи пошириться похолодання на Україну.

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