Україну накриває арктичне повітря: коли чекати на потепління

Весна бере тривалу паузу: коли в Україні нарешті потеплішає

Українцям найближчими днями не варто розраховувати на потепління: прохолодна погода утримається щонайменше до кінця квітня, супроводжуючись нічними заморозками.

Про це розповіла начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі День.LIVE.

За її словами, наразі в синоптичних перспективах якогось відчутного потепління, на жаль, немає.

«Утримується така прохолодна погода. Вона зумовлена холодною повітряною масою арктичного походження, яка надійшла та надалі утримує і ще практично цілий тиждень, а, можливо, навіть і до кінця місяця утримуватиме свої позиції. Звісно, з певними коливаннями температури, але однаково не сильними», — зазначила Птуха.

Вона попередила, що в ніч проти 24–25 квітня можливі заморозки.

Цими днями в південних областях температура становитиме +1…+6°C, водночас на поверхні ґрунту можливі заморозки.

У північних, центральних і східних регіонах похолодання буде відчутнішим. Температура місцями може опускатися нижче 0°C — заморозки очікуються не лише на ґрунті, а й у повітрі.

«Тому на це варто зважати, оскільки в ці дні буде прояснення, менше хмарності і, відповідно, інтенсивніше вихолодження в нічні години. Тому температура може опускатися подекуди нижче нуля», — каже синоптикиня.

За її словами, такі погодні умови становлять загрозу для сільського господарства, зокрема для ранньоквітучих плодових дерев, які вже почали розпускатися.

Раніше ДСНС і синоптики закликали аграріїв та садівників бути готовими до захисту насаджень від нічних морозів.

Нагадаємо, що Україні прогнозують значну втрату врожаю абрикосів і персиків через весняні холоди.