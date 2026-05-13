ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
818
Час на прочитання
4 хв

Україну накриває атмосферний вихор: де вдарять ще одна хвиля заморозків та сильні грози (мапа)

Синоптики прогнозують на 14 травня різку зміну погоди з грозами на сході та заморозками в західних регіонах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 14 травня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 14 травня / © Unsplash

У четвер, 14 травня, погода в Україні буде мінливою: поки західні регіони грітимуться під впливом антициклону, схід та центр країни опиняться у владі дощових фронтів. За прогнозами синоптиків, температурні контрасти будуть досить відчутними — від приємного весняного тепла на сході до нічних заморозків у західних областях.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні 14 травня:

14 травня Лівобережжя України опиниться під впливом атмосферних фронтів: там очікуються періодичні дощі, можливо з грозами, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Водночас значна частина Правобережжя опиниться у зоні впливу антициклону — там переважатиме суха погода.

Найхолодніший потік повітря 14 травня пройдеться смугою від Чернігівщини через Черкаську область та Кропивницький аж до Миколаївщини — тут стовпчики термометрів не піднімуться вище +12…+14 градусів тепла.

Водночас на сході країни буде тепла погода з температурою +20…+23 градусів вище нуля, а на решті території очікується цілком комфортне весняне тепло в межах +14…+17 градусів.

У Києві впродовж дня повітря прогріється максимум до +16 градусів. Істотних опадів у столиці вдень не передбачається, проте ближче до вечора може піти дощ.

Своєю чергою синоптик Віталій Постригань прогнозує 14-15 травня температуру вночі від +8 до +10 градусів тепла, вдень — від +17 до +19 градусів вище нуля.

За словами метеоролога, погода в Україні буде мінливою щонайменше до 20 травня.

Метеорологічна карта / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Метеорологічна карта / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що в Україні 14 травня буде хмарно із проясненнями. Найбільш дощова погода очікується в центрі, а також на Сумщині та Харківщині — тут вдень пройдуть сильні дощі, подекуди навіть із грозами. Натомість жителям західних областей, Житомирщини та Вінниччини парасольки не знадобляться, адже там синоптики опадів не прогнозують.

Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі у західних областях коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла, у більшості північних і Вінницькій областях очікується від +4 до +9 градусів вище нуля. На решті території очікується від +8 до +13 градусів тепла.

Вдень повітря прогріється до +14…+19 градусів вище нуля, на сході країни стовпчики термометрів показуватимуть до +23 градусів вище нуля.

Погода в Україні 14 травня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 14 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На території Київщини та міста Києва 14 травня буде хмарно із проясненнями. Вночі синоптики опадів не передбачають, проте вдень місцями пройде короткочасний дощ.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується до +19 градусів вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +18 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 14 травня погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску — буде хмарно із проясненнями, повідомляють в обласному гідрометцентрі.

Істотних опадів синоптики не передбачають, проте вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний зі швидкістю 7 — 12 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, вдень — від +17 до +22 градусів тепла. Водночас синоптики попереджають про нічні заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки до -2 градусів нижче нуля.

У Львові температура вночі коливатиметься в межах від +2 до +4 градусів тепла, на поверхні ґрунту ймовірні заморозки до -2 градусів. Вдень повітря прогріється до +19…+21 градусів тепла.

Погода в Одесі

На 14 травня в Одесі та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі очікується дощ, проте вже вдень істотних опадів не передбачається.

Метеорологи попереджають, що на узбережжі та в регіоні загалом здійметься рвучкий північно-західний вітер зі швидкістю 9–14 м/с.

Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища на Одещині 14 травня / © Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища на Одещині 14 травня / © Укргідрометцентр

Нічна температура по області коливатиметься в межах +8…+13 градусів тепла (в Одесі — до +13), а вдень повітря прогріється до +15…+20 тепла. Морська вода залишається прохолодною, близько +12…+13 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 14 травня буде хмарна погода, повідомляють в обласному гідрометцентрі.

Водночас синоптики попереджають: вдень пройдуть короткочасні дощі, проте із грозами та градом. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про грози на Харківщині 14 травня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про грози на Харківщині 14 травня / © Укргідрометцентр

Вітер дутиме південний зі швидкістю 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +18…+23 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +21 градусу тепла.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині 14 травня очікується мінлива хмарність. Упродовж доби пройде невеликий, місцями помірний дощ. Вночі місцями очікуються грози.

Вітер буде південний з переходом вдень на північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області становитиме:

  • вночі від +9 до +14 градусів тепла;

  • вдень від +14 до +19 градусів вище нуля.

У Дніпрі температура повітря коливатиметься:

  • вночі від +11 до +13 градусів тепла;

  • вдень від +14 до +16 градусів тепла.

Раніше синоптик розповів, якою буде погода в Україні до кінця тижня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
818
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie