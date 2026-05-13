Україну накриває атмосферний вихор: де вдарять ще одна хвиля заморозків та сильні грози (мапа)

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 14 травня / © Unsplash

У четвер, 14 травня, погода в Україні буде мінливою: поки західні регіони грітимуться під впливом антициклону, схід та центр країни опиняться у владі дощових фронтів. За прогнозами синоптиків, температурні контрасти будуть досить відчутними — від приємного весняного тепла на сході до нічних заморозків у західних областях.

Погода в Україні 14 травня:

14 травня Лівобережжя України опиниться під впливом атмосферних фронтів: там очікуються періодичні дощі, можливо з грозами, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.



Водночас значна частина Правобережжя опиниться у зоні впливу антициклону — там переважатиме суха погода.

Найхолодніший потік повітря 14 травня пройдеться смугою від Чернігівщини через Черкаську область та Кропивницький аж до Миколаївщини — тут стовпчики термометрів не піднімуться вище +12…+14 градусів тепла.

Водночас на сході країни буде тепла погода з температурою +20…+23 градусів вище нуля, а на решті території очікується цілком комфортне весняне тепло в межах +14…+17 градусів.

У Києві впродовж дня повітря прогріється максимум до +16 градусів. Істотних опадів у столиці вдень не передбачається, проте ближче до вечора може піти дощ.

Своєю чергою синоптик Віталій Постригань прогнозує 14-15 травня температуру вночі від +8 до +10 градусів тепла, вдень — від +17 до +19 градусів вище нуля.

За словами метеоролога, погода в Україні буде мінливою щонайменше до 20 травня.

Метеорологічна карта / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що в Україні 14 травня буде хмарно із проясненнями. Найбільш дощова погода очікується в центрі, а також на Сумщині та Харківщині — тут вдень пройдуть сильні дощі, подекуди навіть із грозами. Натомість жителям західних областей, Житомирщини та Вінниччини парасольки не знадобляться, адже там синоптики опадів не прогнозують.

Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі у західних областях коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла, у більшості північних і Вінницькій областях очікується від +4 до +9 градусів вище нуля. На решті території очікується від +8 до +13 градусів тепла.

Вдень повітря прогріється до +14…+19 градусів вище нуля, на сході країни стовпчики термометрів показуватимуть до +23 градусів вище нуля.

Погода в Україні 14 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На території Київщини та міста Києва 14 травня буде хмарно із проясненнями. Вночі синоптики опадів не передбачають, проте вдень місцями пройде короткочасний дощ.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується до +19 градусів вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +18 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 14 травня погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску — буде хмарно із проясненнями, повідомляють в обласному гідрометцентрі.

Істотних опадів синоптики не передбачають, проте вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний зі швидкістю 7 — 12 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, вдень — від +17 до +22 градусів тепла. Водночас синоптики попереджають про нічні заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки до -2 градусів нижче нуля.

У Львові температура вночі коливатиметься в межах від +2 до +4 градусів тепла, на поверхні ґрунту ймовірні заморозки до -2 градусів. Вдень повітря прогріється до +19…+21 градусів тепла.

Погода в Одесі

На 14 травня в Одесі та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі очікується дощ, проте вже вдень істотних опадів не передбачається.

Метеорологи попереджають, що на узбережжі та в регіоні загалом здійметься рвучкий північно-західний вітер зі швидкістю 9–14 м/с.

Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища на Одещині 14 травня / © Укргідрометцентр

Нічна температура по області коливатиметься в межах +8…+13 градусів тепла (в Одесі — до +13), а вдень повітря прогріється до +15…+20 тепла. Морська вода залишається прохолодною, близько +12…+13 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 14 травня буде хмарна погода, повідомляють в обласному гідрометцентрі.

Водночас синоптики попереджають: вдень пройдуть короткочасні дощі, проте із грозами та градом. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про грози на Харківщині 14 травня / © Укргідрометцентр

Вітер дутиме південний зі швидкістю 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +18…+23 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +21 градусу тепла.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині 14 травня очікується мінлива хмарність. Упродовж доби пройде невеликий, місцями помірний дощ. Вночі місцями очікуються грози.

Вітер буде південний з переходом вдень на північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області становитиме:

вночі від +9 до +14 градусів тепла;

вдень від +14 до +19 градусів вище нуля.

У Дніпрі температура повітря коливатиметься:

вночі від +11 до +13 градусів тепла;

вдень від +14 до +16 градусів тепла.

