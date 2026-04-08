Укрaїнa
109
1 хв

Заморозки вдарять по Україні перед святами: в яких областях чекати на "мінус"

Україну накрила хвиля похолодання зі снігом і морозами. Уже цієї ночі температура опуститься до -3°C у низці регіонів.

Анастасія Грубрина
© Pixabay.com/Pexels

Сьогодні в деяких областях України посипав сніг. Стихія накрила відразу декілька областей. У ДСНС попередили, що завтра, 9 квітня, в Україну прийдуть ще й заморозки.

В яких областях варто готуватися до нічних заморозків — розповідаємо далі.

Погода на 9 квітня: яким областям слід готуватися до заморозків

У ДСНС повідомили, що вже завтра, 9 квітня, заморозки будуть відразу у декількох областях України.

Холоду та нічних морозів варто очікувати у східних областях, а також на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Вінниччині.

Заморозки на ґрунті коливатимуться від 0 до -3°C.

Заморозки у Києві 9 квітня

Перед Великоднем у Києві теж не минеться без заморозків. Синоптики попереджають про різке зниження температури.

У Києві та області в ніч на 9 квітня очікуються заморозки на ґрунті від 0 до -3°C.

А вже 10 та 11 квітня морози будуть у повітрі. Температури знизяться до -3°C в області та до -2°C у столиці.

Під загрозою замерзання ранні плодові дерева — це абрикоси, персики, алича. Господарям радять захистити дерева, якщо є така можливість.

