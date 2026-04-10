ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1849
Час на прочитання
2 хв

Україну накриває хвиля ще сильнішого похолодання: де вдарять заморозки і піде сніг

Квітневе потепління стало на паузу через — до України прийшли заморозки і сніг.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Тюльпани. / © УНІАН

У п’ятницю, 10 квітня, в Україні ще тримається холодна погода. Місцями очікується невеликий сніг і заморозки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«Територія України продовжуватиме перебувати під впливом циклону та холодної вологої повітряної маси на висотах», — наголосили синоптики.

Погода 10 квітня

Вдень очікується хмарна погоду з проясненнями. Вдень в Україні, крім західних областей, невеликий дощ та мокрий сніг. В Карпатах — невеликий сніг, вдень без опадів.

Вдень в більшості регіонів країни температура повітря буде від 3° до 8° тепла. Водночас у південних і східних областях, а також на Закарпатті стовпчики термометрів покажуть до +11°. В Карпатах буде найхолодніше — вдень близько 0°.

Прогноз погоди в Україні на добу 10 квітня.ю / © Укргідрометцентр

Заморозки в Україні

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні.

Вночі 11 квітня в Україні на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Окрім того, очікуються заморозки в повітрі 0-3°. Синоптики попередили про ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.

В Україні 10-11 квітня прогнозують заморозки. / © Укргідрометцентр

Похолодання в Україні

На початку місяця балтійський циклон приніс до України зиму. Квітневе потепління зупинилося через прихід потужного циклону Rapunzel. У регіонах не тільки сильно опустилася температура повітря.

Зокрема, Буковель, Тернопіль та Київ засипало снігом посеред квітня. Один з потужних ударів стихії припав на Прикарпаття. Вночі проти 8 квітня товстим шаром снігу засипало Надвірну, Микуличин та Яремче. Сніг у регіоні лежить досі.

Дата публікації
Кількість переглядів
1849
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie