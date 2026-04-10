Україну накриває хвиля ще сильнішого похолодання: де вдарять заморозки і піде сніг

Тюльпани. / © УНІАН

Реклама

У п’ятницю, 10 квітня, в Україні ще тримається холодна погода. Місцями очікується невеликий сніг і заморозки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«Територія України продовжуватиме перебувати під впливом циклону та холодної вологої повітряної маси на висотах», — наголосили синоптики.

Реклама

Погода 10 квітня

Вдень очікується хмарна погоду з проясненнями. Вдень в Україні, крім західних областей, невеликий дощ та мокрий сніг. В Карпатах — невеликий сніг, вдень без опадів.

Вдень в більшості регіонів країни температура повітря буде від 3° до 8° тепла. Водночас у південних і східних областях, а також на Закарпатті стовпчики термометрів покажуть до +11°. В Карпатах буде найхолодніше — вдень близько 0°.

Прогноз погоди в Україні на добу 10 квітня.ю / © Укргідрометцентр

Заморозки в Україні

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні.

Вночі 11 квітня в Україні на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Реклама

Окрім того, очікуються заморозки в повітрі 0-3°. Синоптики попередили про ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.

В Україні 10-11 квітня прогнозують заморозки. / © Укргідрометцентр

Похолодання в Україні

На початку місяця балтійський циклон приніс до України зиму. Квітневе потепління зупинилося через прихід потужного циклону Rapunzel. У регіонах не тільки сильно опустилася температура повітря.

Зокрема, Буковель, Тернопіль та Київ засипало снігом посеред квітня. Один з потужних ударів стихії припав на Прикарпаття. Вночі проти 8 квітня товстим шаром снігу засипало Надвірну, Микуличин та Яремче. Сніг у регіоні лежить досі.