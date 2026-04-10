Україну накриває хвиля ще сильнішого похолодання: де вдарять заморозки і піде сніг
Квітневе потепління стало на паузу через — до України прийшли заморозки і сніг.
У п’ятницю, 10 квітня, в Україні ще тримається холодна погода. Місцями очікується невеликий сніг і заморозки.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
«Територія України продовжуватиме перебувати під впливом циклону та холодної вологої повітряної маси на висотах», — наголосили синоптики.
Погода 10 квітня
Вдень очікується хмарна погоду з проясненнями. Вдень в Україні, крім західних областей, невеликий дощ та мокрий сніг. В Карпатах — невеликий сніг, вдень без опадів.
Вдень в більшості регіонів країни температура повітря буде від 3° до 8° тепла. Водночас у південних і східних областях, а також на Закарпатті стовпчики термометрів покажуть до +11°. В Карпатах буде найхолодніше — вдень близько 0°.
Заморозки в Україні
Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні.
Вночі 11 квітня в Україні на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
Окрім того, очікуються заморозки в повітрі 0-3°. Синоптики попередили про ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.
Похолодання в Україні
На початку місяця балтійський циклон приніс до України зиму. Квітневе потепління зупинилося через прихід потужного циклону Rapunzel. У регіонах не тільки сильно опустилася температура повітря.
Зокрема, Буковель, Тернопіль та Київ засипало снігом посеред квітня. Один з потужних ударів стихії припав на Прикарпаття. Вночі проти 8 квітня товстим шаром снігу засипало Надвірну, Микуличин та Яремче. Сніг у регіоні лежить досі.