Україну накриває небезпечна погода: синоптик попередив, які регіони зачепить найбільше

Синоптична ситуація розділить країну на спекотну і дощову зони / © Pixabay

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Найближчими днями в Україні зміниться синоптична ситуація: поле підвищеного атмосферного тиску витіснить дощі, а температура повітря почне зростати.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив заступник очільниці відділу комунікації з медіа «Українського гідрометцентру» Іван Семиліт.

«16 липня ми вже очікуємо 25–30 градусів у денні години. Надалі, 17 липня, температура становитиме 23–28 градусів, а 18–19 липня — 22–29 градусів», — зазначив він.

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За словами синоптика, 18 липня переважно по країні буде сухо, лише на заході можливі короткочасні дощі з грозами.

19 липня опади прогнозують у західних і більшості північних областей, тоді як на решті території збережеться суха погода.

Нагадаємо, сьогодні в Україні утримається комфортна та переважно суха погода з температурою до +30, яка стане останнім прохолодним перепочинком перед поверненням аномальної спеки до +36.

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