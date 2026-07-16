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Україну накриває небезпечна погода: синоптик попередив, які регіони зачепить найбільше
Найближчими днями на більшій частині території України встановиться тепла і сонячна погода. Її визначатиме область підвищеного атмосферного тиску і стійка повітряна маса.
Найближчими днями в Україні зміниться синоптична ситуація: поле підвищеного атмосферного тиску витіснить дощі, а температура повітря почне зростати.
Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив заступник очільниці відділу комунікації з медіа «Українського гідрометцентру» Іван Семиліт.
«16 липня ми вже очікуємо 25–30 градусів у денні години. Надалі, 17 липня, температура становитиме 23–28 градусів, а 18–19 липня — 22–29 градусів», — зазначив він.
За словами синоптика, 18 липня переважно по країні буде сухо, лише на заході можливі короткочасні дощі з грозами.
19 липня опади прогнозують у західних і більшості північних областей, тоді як на решті території збережеться суха погода.
Нагадаємо, сьогодні в Україні утримається комфортна та переважно суха погода з температурою до +30, яка стане останнім прохолодним перепочинком перед поверненням аномальної спеки до +36.