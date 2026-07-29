До України найближчими днями прийде сильна спека / © Pexels

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У четвер, 30 липня, в Україні утримається суха та комфортна погода завдяки антициклону, хоча на північному сході ситуацію дещо зіпсують сильні пориви вітру. Це останні відносно свіжі дні перед сильним потеплінням, адже вже від початку серпня країну накриє нова хвиля аномальної спеки.

Детальний прогноз погоди дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі для Telegraf розповів, що на початку серпня в Україну може прийти нова хвиля аномальної спеки через «тепловий купол» — малорухомий антициклон, який несе розпечене повітря із Сахари та затримує його над регіоном. За його словами, Європа наразі нагрівається найшвидше на планеті, а в центральних областях України кількість днів із температурою від +35 зросла на 70%.

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Комфортна погода із денною температурою +22…+27 протримається лише до 30 липня. Вже від 31 липня субтропічне повітря прогріє атмосферу до +30…+34, а в перші вихідні серпня стовпчики термометрів сягатимуть +35. За словами синоптика, суха та спекотна погода триватиме щонайменше до 5 серпня, а перша декада місяця може виявитися найгарячішою за все літо.

За даними Українського гідрометцентру, 30 липня погоду в Україні визначатиме антициклон з центром над Правобережжям, тож повсюди очікується невелика хмарність і без опадів. Завдяки прохолодній повітряній масі з півночі ніч буде досить свіжою — очікується від +10 до +15 градусів тепла (на півдні до +19), але вдень сонце швидко прогріє повітря до комфортних +23…+28 градусів тепла, а на Закарпатті — очікується до +30…+33 градусів вище нуля.

Погода в Україні 30 липня / © Укргідрометцентр

Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Водночас удень у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях його пориви посиляться до 15–20 м/с. Через це в цих регіонах оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності, оскільки негода може ускладнити роботу комунальних, енергетичних і будівельних підприємств, а також рух транспорту.

Синоптики попереджають про шквальний вітер 30 липня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині та у місті Києві 30 липня буде невелика хмарність, без опадів. Вітер буде північно-західного характеру та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +27 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 30 липня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. За даними синоптиків, в регіоні буде малохмарно, без опадів. Вночі та вранці в горах зберігатиметься слабкий туман.

Вітер буде південно-східний та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, в горах від +6 до +8 градусів тепла, вдень від +27 до +32 градусів тепла.

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У Львові температура повітря вночі становитиме від +10 до +12 градусів тепла, вдень від +28 до +30 градусів тепла.

Погода в Одесі

У четвер, 30 липня, на Одещині буде хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +31 градуса тепла.

В Одесі вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +26…+28 градусів вище нуля.

Погода у Харкові

У Харківській області 30 липня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 градусів тепла, а вдень прогріється до +20…+25. У самому Харкові вночі буде +13…+15 градусів тепла, вдень — від +22 до +24 градусів тепла.

Упродовж дня утримуватиметься північно-західний вітер зі швидкістю 7–12 м/с. Проте вже зранку та вдень по місту й області посилиться штормовий вітер із поривами 15–20 м/с. Через це в регіоні оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про негоду на Харківщині 30 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Дніпрі

На Дніпропетровщині 30 липня синоптики прогнозують малохмарну погоду, без опадів. Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +10 до +15 градусів тепла;

вдень від +24 до +29 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +13 до +15 градусів тепла;

вдень від +24 до +26 градусів тепла.

Раніше синоптики назвали дату поверення аномальної спеки до України.

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