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Україну накриває небезпечна стихія: синоптики забили на сполох і назвали "червоні" міста (мапа)
Синоптики попереджають про екстремальні температурні показники 6 серпня, які супроводжуватимуться високим ризиком пожеж.
В Україні 6 серпня очікується сильна спека з температурою до +40 градусів та ризиком пожежної небезпеки. Проте синоптики прогнозують дощі та прохолоду вже найближчими днями.
Детальний прогноз погоди в Україні на 6 серпня — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Погода в Україні
Українська синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що попереду ще один день тотальної спеки, який припаде на 6 серпня. За словами синоптикині, у Києві температура сягне +37…+39 градусів, і лише ввечері там можливий імовірний дощ, тоді як на заході, півночі та Вінниччині пройдуть локальні опади.
Послаблення спеки почнеться з західних областей вже 7 серпня, де показники знизяться до +24…+29 градусів, хоча на решті території ще триматиметься +30…+39 градусів. У столиці цього дня очікуються сильні грозові зливи.
Згодом спекотна погода відступить на більшості територій, а до 9 серпня освіжаюче повітря дістанеться й півдня. У Києві ж комфортні +25…+27 градусів установляться вже 8 серпня.
За даними Українського гідрометцентру, в Україні 6 серпня буде суха, жарка погода. Температура повітря вночі коливатиметься від +20 до +25 градусів тепла, вдень очікується сильна спека — від +35 до +38 градусів тепла. Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.
Водночас синоптики нагадують, що 6 серпня в Україні зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода у Києві
На Київщині та у місті Києві 6 серпня буде суха жарка погода. Вітер дутиме змінних напрямків та зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря по області вночі становитиме від +20 до +25 градусів тепла, вдень буде сильна спека — стовпчики термометрів показуватимуть від +35 до +38 градусів вище нуля.
У Києві вночі температура повітря коливатиметься від +23 до +25 градусів тепла, вдень буде сильна спека — синоптики прогнозують від +35 до +37 градусів тепла.
Погода у Львові
На Львівщині 6 серпня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. У регіоні очікується мінлива хмарність без істотних опадів, лише в другій половині дня місцями йморвіний короткочасний дощ та гроза.
Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме південно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +18 до +23 градусів тепла, вдень синоптики попереджають про надзвичайну спеку: очікується до +40…+42 градусів вище нуля.
У Львові температура повітря вночі становитиме від +19 до +21 градуса тепла, вдень буде надзвичайна спека до +40 градусів тепла.
Погода у Дніпрі
У Дніпропетровській області та місті Дніпро 6 серпня буде невелика хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області коливатиметься:
вночі від +19 до +24 градусів тепла;
вдень від +33 до +38 градусів тепла.
У місті Дніпро очікується:
вночі від +20 до +22 градусів тепла;
вдень від +33 до +35 градусів тепла.
Погода в Одесі
На Одещині та у місті Одеса 6 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер буде східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме від +20 до +25 градусів тепла, вдень очікується від +32 до +37 градусів тепла. В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +23 до +25 градусів тепла, вдень очікується від +32 до +34 градусів тепла.
Температура морської води становитиме +23…+24 градуси тепла.
Погода у Харкові
На Харківщині 6 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах від +18 до +23 градусів тепла, вдень очікується від +32 до +37 градусів тепла.
У Харкові температура повітря вночі становитиме +19…+21 градус тепла, вдень очікується від +33 до +35 градусів тепла.
Нагадаємо, вчені попередили про посилення Супер Ель-Ніньйо. За словами науковців, в період із серпня до жовтня може перейти у сильну фазу. Очікується, що воно спричинить підвищення температури на планеті та суттєво змінить розподіл опадів.
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