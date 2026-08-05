Україну накриває небезпечна стихія: синоптики забили на сполох і назвали "червоні" міста (мапа)

Синоптики попереджають про надзвичайну спеку 6 серпня / © ТСН.ua

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В Україні 6 серпня очікується сильна спека з температурою до +40 градусів та ризиком пожежної небезпеки. Проте синоптики прогнозують дощі та прохолоду вже найближчими днями.

Детальний прогноз погоди в Україні на 6 серпня — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

Українська синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що попереду ще один день тотальної спеки, який припаде на 6 серпня. За словами синоптикині, у Києві температура сягне +37…+39 градусів, і лише ввечері там можливий імовірний дощ, тоді як на заході, півночі та Вінниччині пройдуть локальні опади.

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Послаблення спеки почнеться з західних областей вже 7 серпня, де показники знизяться до +24…+29 градусів, хоча на решті території ще триматиметься +30…+39 градусів. У столиці цього дня очікуються сильні грозові зливи.

Згодом спекотна погода відступить на більшості територій, а до 9 серпня освіжаюче повітря дістанеться й півдня. У Києві ж комфортні +25…+27 градусів установляться вже 8 серпня.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 6 серпня буде суха, жарка погода. Температура повітря вночі коливатиметься від +20 до +25 градусів тепла, вдень очікується сильна спека — від +35 до +38 градусів тепла. Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

Погода в Україні 6 серпня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики нагадують, що 6 серпня в Україні зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 6 серпня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині та у місті Києві 6 серпня буде суха жарка погода. Вітер дутиме змінних напрямків та зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +20 до +25 градусів тепла, вдень буде сильна спека — стовпчики термометрів показуватимуть від +35 до +38 градусів вище нуля.

У Києві вночі температура повітря коливатиметься від +23 до +25 градусів тепла, вдень буде сильна спека — синоптики прогнозують від +35 до +37 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 6 серпня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. У регіоні очікується мінлива хмарність без істотних опадів, лише в другій половині дня місцями йморвіний короткочасний дощ та гроза.

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Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме південно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +18 до +23 градусів тепла, вдень синоптики попереджають про надзвичайну спеку: очікується до +40…+42 градусів вище нуля.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +19 до +21 градуса тепла, вдень буде надзвичайна спека до +40 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 6 серпня буде невелика хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +19 до +24 градусів тепла;

вдень від +33 до +38 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +20 до +22 градусів тепла;

вдень від +33 до +35 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 6 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер буде східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +20 до +25 градусів тепла, вдень очікується від +32 до +37 градусів тепла. В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +23 до +25 градусів тепла, вдень очікується від +32 до +34 градусів тепла.

Температура морської води становитиме +23…+24 градуси тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 6 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах від +18 до +23 градусів тепла, вдень очікується від +32 до +37 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі становитиме +19…+21 градус тепла, вдень очікується від +33 до +35 градусів тепла.

Нагадаємо, вчені попередили про посилення Супер Ель-Ніньйо. За словами науковців, в період із серпня до жовтня може перейти у сильну фазу. Очікується, що воно спричинить підвищення температури на планеті та суттєво змінить розподіл опадів.

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