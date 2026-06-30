Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на початку липня / © ТСН.ua

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Липень в Україні розпочнеться з аномальної спеки до +38 градусів та сухої погоди, яка принесе із собою серйозну загрозу лісових пожеж у більшості областей. Проте вже за кілька днів погодну ситуацію кардинально змінить холодний атмосферний фронт із грозами, шквалами та різким похолоданням.

Якою буде погода в Україні на початку липня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує спекотну погоду в Україні 1 липня. Упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть від +30 до +35 градусів тепла. Загалом опадів не передбачається, проте на Закарпатті ймовірні короткочасні грозові дощі.

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У Києві 1 липня також буде сонячно та спекотно, а температура повітря підніметься до +33 градусів тепла. У четвер, 2 липня до України прийде холодний атмосферний фронт, через який спека почне слабшати. Прохолоду першими відчують західні області, а упродовж 3-4 липня решта областей країни.

«За такої сильної спеки при наближенні атмосферного фронту можливі сильні зливи, шквали, грози! Будьте уважними», — попереджає Діденко.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що липень розпочнеться з аномалії тепла.

«У період 1-2 липня, завдяки антициклону „Immanuel, на Черкащині утримається сонячна та спекотна погода. Середньодобова температура на 5-6° вище кліматичної норми. Температура повітря вночі 17-22°, вдень 29-34°. Місцями можливі короткочасні грозові дощі“, — прогнозує Постригань.

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За словами метеоролога, 3 липня розпочнеться перебудова синоптичних процесів. Відтак, України опиниться на межі спеки та прохолоди.

«Нестійкість у погоді забезпечуватиме атмосферний розділ з північного заходу», — зауважив метеоролог.

За даними Українського гідрометцентру, 1 липня в країні очікується мінлива хмарність. За словами синоптиків, опадів не передбачається, лише на крайньому заході країни вдень пройдуть короткочасні дощі, грози, а в окремих районах град та шквали до 15-20 м/с.

Вітер буде східного та південно-східного напрямку та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі по країні коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +29…+34 градусів тепла.

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Водночас метеорологи попереджають, що на південному заході країни буде найбільш спекотно — там очікується від +35 до +38 градусів вище нуля.

Погода в Україні 1 липня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища

У середу, 1 липня у Волинській, Львівській та Закарпатській областях очікуються грози, місцями град та шквали 15–20 м/с. В цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий, повідомляють у ДСНС. Також рятувальники наголошують, що 1-2 липня у більшості областей України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

«Будьте уважними, стежте за офіційними повідомленнями та дотримуйтеся правил безпеки», — зазначають у ДСНС.

Водночас синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

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«1-3 липня у більшості областей країни надзвичайний рівень пожежної небезпеки», — йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні 1 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині та у Києві 1 липня буде невелика хмарність, без опадів. Вітер дутиме східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +29…+34 градусів тепла.

У Києві вночі очікується від +21 до +23 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +31 до +33 градусів тепла.

Водночас метеорологи попереджають про пожежну небезпеку по Київщині: 1 липня у більшості районів області надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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За прогнозом синоптиків, дощі у столиці можуть пройти лише 3 липня, а потім очікується похолодання. У суботу, 4 липня температура повітря в Києві опуститься на 10 градусів. Вдень у суботу очікується лише +21 градус тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 1 липня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив вдень висотної улоговини, буде хмарно з проясненнями. По області пройдуть короткочасні дощі, подекуди із грозами та градом.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень місцями будуть шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +17 до +22 градусів тепла, вдень очікується від +31 до +36 градусів тепла.

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У Львові температура повітря вночі коливатиметься від +19 до +21 градуса тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +33 до +35 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині 1 липня буде хмарно із проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів, проте вдень місцями ймовірні короткочасні дощі із грозами.

Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +20 до +25 градусів тепла, вдень очікується від +30 до +35 градусів тепла.

В Одесі температура вночі становитиме від +23 до +25 градусів тепла, вдень очікується від +30 до +32 градусів тепла.

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Температура морської води становитиме від +21 до +22 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 1 липня буде хмарно із проясненнями. Істотних опадів синоптики не передбачають.

Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +31 градуса вище нуля.

У самому Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +29…+31 градуса тепла.

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Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині 1 липня буде малохмарно. Синоптики опадів не передбачають.

Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься в межах:

вночі від +15 до +20 градусів тепла;

вдень від +30 до +35 градусів тепла.

У місті Дніпро 1 липня очікується:

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вночі від +18 до +20 градусів тепла;

вдень повітря прогріється від +30 до +32 градусів тепла.

Нагадаємо, у Львові зафіксували температурний рекорд за пів століття — стовпчики термометрів у тіні сягнули 35 градусів, а на сонці — майже 40. Місто поливають дороги та встановлюють водяні розпилювачі, але через спеку до лікарень уже звернулися п’ятеро людей із тепловими ударами.

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