Україну накриває незвична погодна аномалія: осінь піде зовсім не за планом, а зима здивує

Погода в Україні / © ТСН

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Перший сніг у Києві може затриматися до листопада, адже осінь 2026 року в Центральній і Східній Європі може виявитися теплішою за кліматичну норму.

Про це свідчать моделі ECMWF (Європейського центру середньострокових прогнозів погоди).

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Стійкі області високого тиску впливатимуть на переміщення повітряних мас, через що проникнення холодного арктичного повітря до середніх широт Європи буде ускладнене.

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За модельними розрахунками європейської служби моніторингу клімату Copernicus Climate Change Service (C3S), середня температура у вересні та жовтні в Центральній і Східній Європі очікується вищою за норму.

Це може вплинути і на терміни приходу справжнього осіннього холоду в Україні. Зокрема, в Києві перші стійкі заморозки та сніг прогнозуються пізніше, ніж зазвичай.

Коли в Києві чекати на перші заморозки

На початку осені тепла погода може затриматися. За наведеними модельними розрахунками, стійкі нічні заморозки у столиці найімовірніші ближче до третьої декади жовтня.

Водночас говорити про повноцінну зимову погоду в жовтні підстав немає. Ймовірність снігу в Києві та області протягом цього місяця залишається низькою.

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Модельні розрахунки ECMWF вказують, що найвірогідніший період для мокрого снігу в Києві та області — листопад. У цей час атлантичні циклони можуть почати витісняти теплі повітряні маси.

Перший сніг водночас необов’язково означатиме початок стійкої зими. Через ще відносно теплу земну поверхню сніговий покрив може швидко танути.

Що відбувається з кліматом Європи

Загальна картина узгоджується з даними європейського моніторингу клімату. Copernicus Climate Change Service разом із Всесвітньою метеорологічною організацією підготували звіт European State of the Climate 2025, у якому проаналізували кліматичні умови Європи, ключові погодні явища та їхні наслідки.

У звіті розглядаються, зокрема, довгострокові зміни температури, опадів, стану льодовиків, морів та інших компонентів кліматичної системи. Дослідники також оцінюють, як змінюються ключові кліматичні показники та які наслідки це має для Європи.

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Для поточної осені важливим фактором є характер атмосферної циркуляції. Субтропічний гребінь високого тиску може перешкоджати проникненню холодного арктичного повітря далеко на південь, підтримуючи вищі температури в середніх широтах.

А що з Ель-Ніньйо

Нагадаємо, Ель-Ніньйо — це природне кліматичне явище, пов’язане з періодичним потеплінням поверхневих вод у центральній і східній частинах екваторіального Тихого океану. Воно здатне впливати на атмосферну циркуляцію та погоду в різних регіонах світу.

Водночас не варто автоматично пояснювати теплу осінь у Європі лише Ель-Ніньйо. Європейська погода формується під впливом багатьох факторів, зокрема атмосферної циркуляції над Атлантикою та Європою, температури океанів, розподілу областей високого й низького тиску та інших процесів.

Тому для прогнозу погоди в Україні на найближчі тижні важливіші безпосередні модельні розрахунки атмосферної циркуляції, а не сам факт наявності чи відсутності Ель-Ніньйо.

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