Україну накриває нова хвиля заморозків: синоптики розповіли, де та коли погода буде небезпечною

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 15 квітня / © pexels.com

Найближчої доби Україна опиниться під впливом фінського антициклону Quirin, який принесе переважно суху та сонячну погоду, проте ніч залишиться небезпечно холодною. Синоптики попереджають про нічні заморозки на поверхні ґрунту в більшості областей і сильні пориви вітру.

Детальніше про погоду в Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 15 квітня в Україні буде переважно суха та сонячна погода. Вітер дутиме північно-західний, помірний, часом рвучкий.

«15 квітня в Україні на захід від нас — атмосферні фронти, на схід — циклон з атмосферними фронтами. А ми завтра помістимося затишно у гребені фінського антициклону Quirin», — повідомила синоптикиня.

Водночас атмосферний фронт зі сходу зачепить Сумщину, Чернігівщину, Харківщину, де пройдуть невеликі дощі. Діденко наголошує, що ніч ще буде холодною — очікується від 1 до 5 градусів тепла.

У кількох областях України 15 квітня пройдуть дощі / © ТСН

Проте вночі повітря прогріється до +12…+17 градусів вище нуля. На північному сході країни буде прохолодніше — там стовпчики термометрів показуватимуть від 9 до 12 градусів тепла.

Водночас начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що від 14 до 16 квітня погода стабілізується завдяки антициклону Quirin. Удень очікується від 13 до 18 градусів тепла, проте вночі можливі заморозки до -3.

Від п’ятниці, 17 квітня, на Черкащині задощить через вплив циклонів. Нічна температура підвищиться до +8 вище нуля, а денна становитиме від +10 до +15 градусів.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні на добу 15 квітня погоду без опадів у більшості областей зумовлюватиме поле високого тиску, лише на північному сході країни атмосферний фронт зі сходу спричинить невеликий дощ. Вдень у Карпатах також пройдуть невеликі дощі.

Вітер дутиме західний і північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, вдень від +13 до +18 градусів, на сході та північному сході країни очікується до +14 градусів вище нуля.

Погода в Україні 15 квітня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про небезпеку 15 квітня

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 14–15 квітня. Вночі 15 квітня майже по всій країні, крім Закарпаття і північного сходу, очікуються заморозки на ґрунті до 5 градусів морозу. В більшості областей України оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

Українців попереджають про заморозки 15 квітня / © Укргідрометцентр

Водночас у Карпатах через відлигу на високогір’ї Івано-Франківської області протягом 14–15 квітня очікується значна сніголавинна небезпека третього рівня. Туристам радять бути обережними та утриматися від походів у гори.

Попередження про сніголавинну небезпеку 14–15 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві та Київській області 15 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду, без опадів. Вітер дутиме північно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, вдень — від +13 до +18 вище нуля. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 6 градусів тепла, вдень — від +15 до +17 градусів вище нуля.

Водночас метеорологи попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини.

«Вночі 15 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-2°», — йдеться у повідомленні.

В області оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

Заморозки на Київщині 15 квітня / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

На Львівщині погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. В області 15 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі синоптики істотних опадів не прогнозують, проте вдень можливий дощ. Температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, місцями на поверхні ґрунту будуть заморозки до -2 градусів нижче нуля. Вдень повітря прогріється до +18 градусів.

У Львові температура повітря коливатиметься від 5 градусів тепла вночі до +17 — вдень. Вночі та вранці на Львівщині буде слабкий туман, через що можливе погіршення видимості в опадах, у тумані 500–1000 м.

Атмосферний тиск слабо падатиме, відносна вологість повітря дещо зменшиться.

Погода в Одесі

На Одещині та в Одесі 15 квітня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер дутиме південно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі будуть заморозки до 3 градусів нижче нуля. Вдень повітря прогріється до +18 градусів.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1–2 км. В Одесі стовпчики термометрів показуватимуть від 6 градусів тепла вночі до +15 градусів — вдень.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та Дніпрі 15 квітня буде хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається. Вітер дутиме північно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься: вночі від +2 до +7 вище нуля, на поверхні ґрунту місцями будуть заморозки до -1, вдень повітря прогріється від 15 до 20 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 6 тепла вночі та від +16 до +18 — вдень.

Погода в Харкові

У середу, 15 квітня, на Харківщині синоптики прогнозують похмуру й дощову погоду. За даними метеорологів, вночі очікується помірний дощ, а вдень опади послабшають. Температура повітря по області вночі коливатиметься у межах від 3 до 8 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +13.

У Харкові нічна температура становитиме від 5 до 7 градусів тепла, денна — близько +10 градусів вище нуля.

Водночас синоптики попереджають мешканців регіону про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 15 квітня по місту та області можливі сильні пориви північно-західного вітру зі швидкістю 15–20 м/с.

В області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Удень вітер змінить напрямок на західний та вщухне до 5–10 м/с.

Жителів Харківщини попереджають про сильний вітер 15 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Черкасах

У Черкаському обласному гідрометцентрі повідомляють, що циклони зі сходу та заходу намагаються послабити вплив північного антициклону і розбавити холодне повітря теплішим. Синоптики зазначають, що майбутня ніч буде досить прохолодною, заморозки ймовірні в окремих районах і в пониззях рельєфу.

Вдень буде малохмарна погода з температурою повітря до 15 градусів тепла.

«Надалі, до кінця робочого тижня, переважатиме хмарна з періодичними дощами та помірно-тепла погода», — зазначають метеорологи.

Раніше синоптикиня назвала дату, коли в Україні потепліє.

Читайте також:

