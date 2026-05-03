Україну накриває нове нашестя холоднечі з "гойдалками": коли і де "розгуляється" погода

Неділя в Україні обіцяє бути ще теплішою, ніж субота. Проте погодні умови залишатимуться контрастними: денне тепло межуватиме з нічними приморозками, а в деяких регіонах пройдуть короткочасні опади.

За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, ніч ще пручатиметься загрозою заморозків, але завтра вдень очікується від +12 до +18 градусів. У західних областях та подекуди на півночі країни повітря прогріється до комфортних +17…+22 градусів.

Дощі в більшості областей України залишаються малоймовірними. Проте фахівчиня зазначає, що окремий вологий острівець все ж спробує полякати опадами жителів Чернігівщини та Київщини.

У Києві 3 травня переважатиме тепла погода з температурою до +18…+20 градусів.

Попри денне тепло, Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища.

Зокрема, вночі 3 травня у центральних, південних, східних та Сумській областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до 3 градусів. Подібна ситуація збережеться і вночі 4 травня на сході країни. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Детальний прогноз погоди

3 травня в країні переважатиме мінлива хмарність без опадів. Вітер очікується південно-західний, а на південному сході країни — північно-східний, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Погода в Україні / © Укргідрометцентр

Температурні показники розподіляться наступним чином:

Вночі загалом по країні температура становитиме 1-6 градусів тепла (з заморозками на ґрунті 0-3 градуси).

Вдень повітря прогріється до 11-16 градусів тепла.

У західних та більшості північних областей буде значно тепліше: вночі очікується 3-8 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 16-21 градус.

