Україну накриває нове нашестя шквалів та негоди: синоптики попередили, в яких областях небезпечно (мапа)

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 24 червня / © unsplash.com

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Найближчими днями погоду в Україні визначатиме рухливий атмосферний фронт, який принесе грози з градом на південь країни та строкаті літні дощі в інші регіони перед суттєвим потеплінням ближче до вихідних.

Синоптик Іван Семиліт попереджає, що саме це повітряне масиве переміщення стане причиною опадів у різних куточках держави. Метеоролог зазначає, що інтенсивність злив відрізнятиметься залежно від області.

«Він матиме різну активність на різних ділянках і спричинюватиме типові літні короткочасні дощі. Вони проходитимуть із таким строкатим розподілом по датах, території та за інтенсивністю», — зазначив він.

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За словами синоптика, опади переважно будуть вдень, зокрема 24 червня дощі пройдуть на півдні, 25 червня — переважно в лівобережних областях, 26 червня — майже по всій країні, окрім заходу, а 27 червня — на сході та південному сході.

Семиліт зазначає, що ближче до вихідних ситуація з погодою почне трансформуватися. Завдяки антициклону, який рухається із західного напрямку, в країні очікується помітне потепління. До цього, у вівторок, 23 червня, у східних, південних та деяких центральних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до позначки +32 градуси.

Проте вже в четвер, 25 червня, на сході країни відбудеться короткочасне похолодання, і температура впаде до більш комфортних +20…+25 градусів.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, 24 червня в країні спостерігатиметься мінлива хмарність. Синоптики зазначають, що у південних областях, а також уночі подекуди в Карпатах та центральних регіонах пройдуть короткочасні дощі.

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На півдні вдень очікуються грози, в окремих районах можливий град та шквалисті пориви вітру до 15–20 метрів за секунду, тоді як на решті території утримається суха погода.

Вітер переважатиме північно-західний, його швидкість становитиме 5–10 метрів за секунду. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +13…+18 градусів, а на півдні буде дещо тепліше — від +17 до +22 градусів. У денні години термометри більшості областей покажуть +24…+29 градусів, водночас у південній частині та місцями в центрі пригріє до +27…+32 градусів.

Погода в Україні 24 червня / © Укргідрометцентр

Водночас метеорологи попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Україні 24 червня. За словами синоптиків, у південній частині країни вдень грози, в окремих районах випаде град та будуть шквали до 15-20 м/с. У кількох областях оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про негоду в кількох українських областях 24 червня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 24 червня.

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