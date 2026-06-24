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Україну накриває нове нашестя шквалів та негоди: синоптики попередили, в яких областях небезпечно (мапа)
Найближчими днями Україну перетне активний атмосферний фронт, який принесе грози з градом та сильні шквали
Найближчими днями погоду в Україні визначатиме рухливий атмосферний фронт, який принесе грози з градом на південь країни та строкаті літні дощі в інші регіони перед суттєвим потеплінням ближче до вихідних.
Синоптик Іван Семиліт попереджає, що саме це повітряне масиве переміщення стане причиною опадів у різних куточках держави. Метеоролог зазначає, що інтенсивність злив відрізнятиметься залежно від області.
«Він матиме різну активність на різних ділянках і спричинюватиме типові літні короткочасні дощі. Вони проходитимуть із таким строкатим розподілом по датах, території та за інтенсивністю», — зазначив він.
За словами синоптика, опади переважно будуть вдень, зокрема 24 червня дощі пройдуть на півдні, 25 червня — переважно в лівобережних областях, 26 червня — майже по всій країні, окрім заходу, а 27 червня — на сході та південному сході.
Семиліт зазначає, що ближче до вихідних ситуація з погодою почне трансформуватися. Завдяки антициклону, який рухається із західного напрямку, в країні очікується помітне потепління. До цього, у вівторок, 23 червня, у східних, південних та деяких центральних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до позначки +32 градуси.
Проте вже в четвер, 25 червня, на сході країни відбудеться короткочасне похолодання, і температура впаде до більш комфортних +20…+25 градусів.
Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, 24 червня в країні спостерігатиметься мінлива хмарність. Синоптики зазначають, що у південних областях, а також уночі подекуди в Карпатах та центральних регіонах пройдуть короткочасні дощі.
На півдні вдень очікуються грози, в окремих районах можливий град та шквалисті пориви вітру до 15–20 метрів за секунду, тоді як на решті території утримається суха погода.
Вітер переважатиме північно-західний, його швидкість становитиме 5–10 метрів за секунду. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +13…+18 градусів, а на півдні буде дещо тепліше — від +17 до +22 градусів. У денні години термометри більшості областей покажуть +24…+29 градусів, водночас у південній частині та місцями в центрі пригріє до +27…+32 градусів.
Водночас метеорологи попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Україні 24 червня. За словами синоптиків, у південній частині країни вдень грози, в окремих районах випаде град та будуть шквали до 15-20 м/с. У кількох областях оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 24 червня.
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