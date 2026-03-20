Україну накриває останній удар похолодання: синоптики попередили, де піде сніг, а де вдарять заморозки

Якою буде погода в Україні найближчими днями / © Associated Press

Погода в Україні цього тижня демонструє характерне для березня похолодання перед теплом, яке супроводжується температурними коливаннями та нічними заморозками.

До східних регіонів, Карпат і частини центральних областей тимчасово повернеться «зимова погода», очікуються морози та мокрий сніг.

Погода в Україні

Представниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха в коментарі «24 Каналу» розповіла, що цього тижня в Україні триватиме помірне похолодання, проте вже від 21 березня температура дещо зросте — до 12 градусів тепла. За словами синоптикині, нинішні показники нарешті відповідають кліматичній нормі, водночас аномальне тепло на початку місяця було нетиповим і навіть принесло температурні рекорди до західних регіонів.

Як повідомляє Наталія Птуха, повернення до позначки +17 градусів найближчим часом не очікується.

Водночас представниця Українського гідрометцентру зазначила, що літо 2026 року в Україні може бути спекотнішим, ніж зазвичай. Проте вона наголосила, що підстав говорити про стабільну аномальну спеку наразі немає. За її словами, остаточні прогнози стануть точнішими ближче до сезону.

Своєю чергою синоптикиня Наталка Діденко зауважує, що найближчими днями буде прохолодна погода, та радить одягатися тепліше. Як прогнозує Діденко, відчутне потепління прийде до України ближче до 23 березня.

Начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань попереджає, що від 24 березня очікується активізація південних циклонів, які можуть зумовити надходження опадів у різних фазах, зокрема й мокрий сніг.

За даними Українського гідрометцентру, 20 березня в Карпатах, східних, Полтавській і Дніпропетровській областях вночі очікується невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер дутиме переважно північно-східний і рухатиметься зі швидкістю 5–10 м/с.

«На висотах розміщуватиметься холодна повітряна маса, тому розраховуємо й на подібну погоду», — зазначають метеорологи.

Температура повітря вночі становитиме від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень очікується до +11 вище нуля. Дещо тепліше 20 березня буде на Закарпатті — до +14 градусів. На півдні та південному сході країни вночі очікується від 1 до 6 градусів тепла, вдень — від +9 до +14 градусів.

Прогноз погоди в Україні на добу 20 березня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про підтоплення

У період від 20 до 23 березня на річках басейну Десни триватиме підйом рівня води в межах 10 см за добу. Як зазначають метеорологи, це призведе до подальшого затоплення заплави на річці Снов поблизу Сновська.

Також очікується перелив місцевої дороги, яка сполучає села Великий і Малий Дирчин у Чернігівському районі. У зв’язку з цим оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Попередження про підтоплення / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У п’ятницю, 20 березня, на території Київщини та Києва буде хмарна погода з короткочасними проясненнями. Опадів не передбачається.

Вітер дутиме північно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура по області вночі становитиме від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень очікується від +6 до +11.

За даними погодного порталу Sinoptik, у столиці ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у місті до самого вечора. Істотних опадів не передбачається.

Температура повітря коливатиметься від 2 градусів тепла вночі до 12 тепла — вдень.

Погода в Києві 20 березня / © скриншот

Погода у Львові

На Львівщині 20 березня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини.

В області буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, лише ввечері невеликий дощ і мокрий сніг. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг зберігатиметься ожеледиця.

Вітер дутиме західний з переходом на північний, зі швидкістю 3–8 м/с. Температура вночі коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +12 градусів.

У Львові 20 березня очікуються значні температурні перепади — вночі очікується від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, а вдень повітря прогріється до +11 тепла.

Погода в Одесі

У п’ятницю, 20 березня, на Одещині очікується хмарна погода з проясненнями без суттєвих опадів. Протягом дня пануватиме північний вітер зі швидкістю 9–14 м/с, водночас мешканців прибережних районів попереджають про пориви до 12–14 м/с.

Температурні показники в області коливатимуться від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла вночі, а вдень повітря прогріється до +14. Безпосередньо в Одесі нічна температура становитиме від +2 до +4 градусів, водночас денний максимум сягне позначки +12.

Погода в Харкові

На Харківщині 20 березня буде хмарна погода. Вночі та вдень місцями пройдуть дощі, окрім того, вранці можливий туман.

Вітер дутиме північно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, вдень очікується від +7 до +12 градусів.

У Харкові вночі та вдень синоптики прогнозують невеликий дощ. Також вночі та вранці очікується слабкий туман.

Вітер дутиме північно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с. Температура коливатиметься від 3 градусів тепла вночі до 11 градусів тепла — вдень.

Погода в Черкасах

У Черкаському обласному центрі з гідрометеорології зазначають, що 20 березня стане днем весняного рівнодення, що знаменує початок астрономічної весни та поступове збільшення світлового дня.

Синоптики зауважують, що на тлі цих природних змін протягом найближчих двох діб погода на Черкащині формуватиметься під впливом висотної улоговини, тому очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів.

Температурні показники вночі під час прояснень коливатимуться від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +10 градусів. Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища: вночі та вранці 20 березня у Черкасах та області прогнозують густий туман з погіршенням видимості до 200–500 метрів, що відповідає першому рівню небезпечності.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Черкащині 20 березня / © Укргідрометцентр

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та Дніпрі 20 березня буде хмарна погода без істотних опадів. Вітер дутиме північно-східний, зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура по області коливатиметься вночі від 0 до +5 градусів тепла, вдень — від +10 до +15 градусів.

У Дніпрі стовпчики термометрів показуватимуть від +2 до +4 градусів вночі та +11 до +13 — вдень.

До Карпат повернулася зима

На горі Піп Іван зранку 19 березня спостерігаються складні погодні умови — сніг і щільна хмарність значно ускладнюють видимість. Температура повітря опустилася до 8 градусів нижче нуля, а вітер посилюється до 12 м/с.

Відпочивальники оприлюднили кадри з гірськолижного курорту Буковель. Сезон там, вочевидь, триває.

Буковель засипало снігом

Рятувальники нагадують, що через погіршення погоди перебування в горах зараз вкрай ризиковане. Як наголошують працівники ДСНС, сильний вітер і погана видимість можуть призвести до переохолодження чи втрати орієнтації.

Фахівці закликають мандрівників не нехтувати власною безпекою, ретельно стежити за прогнозами та за можливості відкласти походи до стабілізації умов.

