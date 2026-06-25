Україну накриває пекельна спека, але це ще не пік: синоптикиня назвала дату, коли вдарить під +40

Спека накриє Україну у вихідні / © Pexels

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В Україні очікується суттєве потепління, яке вже з вихідних переросте у сильну спеку. Температурні показники почнуть повзти вгору вже з п’ятниці, 26 червня. В Україні переважатиме суха погода.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

З п’ятниці на Україну насувається сильна спека

За даними синоптикині, у п’ятницю в Україні переважатиме дуже суха погода, лише подекуди можливі локальні опади.

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«Короткочасні дощі з грозами пройдуть завтра у східних областях, а також місцями на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині», — пише Діденко.

Найспекотніше буде на Заході країни — температури сягатимуть від +28 °C до +34 °C. На Півдні України буде близько +30 °C. У більшості інших областей переважатиме комфортна температура — +24…+29 °C.

У столиці в п’ятницю опадів не передбачається. Стовпчики термометрів у Києві покажуть +26…+27 °C.

Суттєве загострення спеки розпочнеться з вихідних через надходження гарячого повітря із західної частини Європи. Першим удар спеки прийме західний регіон, а вже в неділю високі температури охоплять майже всю країну.

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Показники термометрів піднімуться до +32…+37 °C, а подекуди прогнозують і вищі значення.

Українцям варто підготуватися до спеки — зробити запаси води удома, розвантажити морозильники та холодильники, аби економити електроенергію. А ще купити ліки від головного болю та тиску, затінити кімнати та сховати теплі речі з кімнат на балкони.

Спека в Україні: останні новини

Нагадаємо, у четвер, 25 червня, в Україні очікується переважно хмарна з проясненнями погода. У більшості областей буде сухо й комфортно: вночі +12…+20 °C, вдень +24…+29 °C, а на півдні та заході — до +32 °C.

Лише у північних, східних регіонах та в Криму вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Завдяки циклонам з північного сходу свіжість утримається до 27 червня.

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Проте вже цими вихідними ситуація кардинально зміниться. Як повідомляють в Укргідрометцентрі та Черкаському гідрометцентрі, до України дістанеться масштабна європейська хвиля спеки. Розпечене африканське повітря наприкінці тижня накриє й нашу країну.

Вже в суботу, 27 червня, аномальна спека понад +35 °C вдарить по західних областях, а з неділі, 28 червня, почне поширюватися на північ, центр та решту областей. Оскільки африканська повітряна маса пройде тривалий шлях Європою, вона частково трансформується, тому екстремальних французьких градусів не буде — спека в Україні обмежиться терпимими +34…+36 °C.

Аномальна спека у Європі

Нагадаємо, країни Західної Європи охопила екстремальна хвиля спеки, спричинена рідкісним погодним явищем «блок Омега», яке затримує розпечене повітря. За даними Reuters, температури подекуди перевищують норму на 18 °C.

Найбільше постраждала Франція, де зафіксували найспекотніший за 80 років день — у місті Піссос було +44,3 °C. Аномальна погода вже призвела до людських жертв: щонайменше 48 людей потонули у Франції, рятуючись від спеки, двоє дітей померли в авто, а в Іспанії двоє літніх людей померли від теплових ударів.

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На фермах загинули сотні тисяч птахів, а АЕС були змушені скоротити виробництво енергії. Через нестерпні умови в регіоні масово закриваються школи, виникають перебої з електрикою, скасовуються спортивні події та обмежується робота транспорту.

В Італії оголошено найвищий рівень небезпеки у 16 містах, а у Великій Британії очікують найспекотніший червень в історії. Країни пристосовуються до аномалії: у Швейцарії кінотеатри стали безкоштовними пунктами порятунку, у Парижі перенесли покази Тижня моди та раніше зачинили Ейфелеву вежу, а в Лондоні скоротили церемонію зміни варти.

Попри ризики, туристи продовжують відвідувати визначні місця, рятуючись водою та парасольками.

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