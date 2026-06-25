ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
233
Час на прочитання
3 хв

Україну накриває пекельна спека, але це ще не пік: синоптикиня назвала дату, коли вдарить під +40

В Україні з п’ятниці посилюється потепління, яке вже на вихідних переросте у сильну спеку до +37 °C. Синоптики прогнозують суху погоду та стрімке зростання температур. Першими хвилю спеки відчують західні регіони.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Спека накриє Україну у вихідні

Спека накриє Україну у вихідні / © Pexels

В Україні очікується суттєве потепління, яке вже з вихідних переросте у сильну спеку. Температурні показники почнуть повзти вгору вже з п’ятниці, 26 червня. В Україні переважатиме суха погода.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

З п’ятниці на Україну насувається сильна спека

За даними синоптикині, у п’ятницю в Україні переважатиме дуже суха погода, лише подекуди можливі локальні опади.

«Короткочасні дощі з грозами пройдуть завтра у східних областях, а також місцями на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині», — пише Діденко.

Найспекотніше буде на Заході країни — температури сягатимуть від +28 °C до +34 °C. На Півдні України буде близько +30 °C. У більшості інших областей переважатиме комфортна температура — +24…+29 °C.

У столиці в п’ятницю опадів не передбачається. Стовпчики термометрів у Києві покажуть +26…+27 °C.

Суттєве загострення спеки розпочнеться з вихідних через надходження гарячого повітря із західної частини Європи. Першим удар спеки прийме західний регіон, а вже в неділю високі температури охоплять майже всю країну.

Показники термометрів піднімуться до +32…+37 °C, а подекуди прогнозують і вищі значення.

Українцям варто підготуватися до спеки — зробити запаси води удома, розвантажити морозильники та холодильники, аби економити електроенергію. А ще купити ліки від головного болю та тиску, затінити кімнати та сховати теплі речі з кімнат на балкони.

Спека в Україні: останні новини

Нагадаємо, у четвер, 25 червня, в Україні очікується переважно хмарна з проясненнями погода. У більшості областей буде сухо й комфортно: вночі +12…+20 °C, вдень +24…+29 °C, а на півдні та заході — до +32 °C.

Лише у північних, східних регіонах та в Криму вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Завдяки циклонам з північного сходу свіжість утримається до 27 червня.

Проте вже цими вихідними ситуація кардинально зміниться. Як повідомляють в Укргідрометцентрі та Черкаському гідрометцентрі, до України дістанеться масштабна європейська хвиля спеки. Розпечене африканське повітря наприкінці тижня накриє й нашу країну.

Вже в суботу, 27 червня, аномальна спека понад +35 °C вдарить по західних областях, а з неділі, 28 червня, почне поширюватися на північ, центр та решту областей. Оскільки африканська повітряна маса пройде тривалий шлях Європою, вона частково трансформується, тому екстремальних французьких градусів не буде — спека в Україні обмежиться терпимими +34…+36 °C.

Аномальна спека у Європі

Нагадаємо, країни Західної Європи охопила екстремальна хвиля спеки, спричинена рідкісним погодним явищем «блок Омега», яке затримує розпечене повітря. За даними Reuters, температури подекуди перевищують норму на 18 °C.

Найбільше постраждала Франція, де зафіксували найспекотніший за 80 років день — у місті Піссос було +44,3 °C. Аномальна погода вже призвела до людських жертв: щонайменше 48 людей потонули у Франції, рятуючись від спеки, двоє дітей померли в авто, а в Іспанії двоє літніх людей померли від теплових ударів.

На фермах загинули сотні тисяч птахів, а АЕС були змушені скоротити виробництво енергії. Через нестерпні умови в регіоні масово закриваються школи, виникають перебої з електрикою, скасовуються спортивні події та обмежується робота транспорту.

В Італії оголошено найвищий рівень небезпеки у 16 містах, а у Великій Британії очікують найспекотніший червень в історії. Країни пристосовуються до аномалії: у Швейцарії кінотеатри стали безкоштовними пунктами порятунку, у Парижі перенесли покази Тижня моди та раніше зачинили Ейфелеву вежу, а в Лондоні скоротили церемонію зміни варти.

Попри ризики, туристи продовжують відвідувати визначні місця, рятуючись водою та парасольками.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
233
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie