Україну накриває подвійне нашестя негоди: синоптики попередили про небезпеку та назвали “червоні” області

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У неділю, 5 липня, в Україні одночасно зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці областей та очікуються грози на сході й північному сході країни. Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр

5 липня в Україні прогнозується мінлива хмарність. Уночі короткочасні дощі пройдуть у східних областях, Приазов'ї, Криму та місцями на північному заході країни. Вдень опади очікуються майже по всій території України, за винятком південних і південно-східних областей. Місцями можливі грози.

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За даними Українського гідрометцентру, вночі у східних та Запорізькій областях, а вдень на північному сході країни прогнозуються грози. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Водночас у значній частині України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За прогнозом на 5 липня, найвищий, червоний п'ятий клас небезпеки, очікується у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій областях, а також у Криму.

Вітер буде північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 11–16°, на узбережжі морів — до 19°. Вдень повітря прогріється до 21–26°, а на північному сході буде прохолодніше — 18–23°.

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Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, у неділю, 5 липня, в Україні прогнозується зниження температури повітря, а також нестійка погода з грозовими дощами, місцями зливами, градом і поривчастим вітром.

Раніше синоптики попередили, що найближчими днями погода в Україні різко зміниться, адже потужний атмосферний фронт принесе довгоочікуване послаблення спеки, яке супроводжуватиметься шквальним вітром, сильними зливами та грозами у більшості областей.

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