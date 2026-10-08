Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 9 жовтня / © ТСН

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У п’ятницю, 9 жовтня, комфортне та сухе «бабине літо» в Україні почне поступатися місцем атмосферному фронту з Західної Європи. У той час, як західні й північні області охоплять дощі, вітер і прохолода, на півдні та сході ще утримається висока температура й сонячна погода.

Детальний прогноз погоди на п’ятницю, 9 жовтня, дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

У п’ятницю, 9 жовтня, Україну накриє холодний атмосферний фронт, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, він принесе збільшення хмарності та дощову погоду до західних і північних областей (окрім Сумщини), а також до Вінничини та окремих районів Черкащини.

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«У цих регіонах 9 жовтня очікується зниження температури повітря. У західних областях передбачається завтра +13…+17, у більшості північних областей і на Вінниччині очікується +17…+19», — прогнозує Діденко.

Водночас вона зазначає, що на решті території України втримається суха та дуже тепла погода з температурою повітря до +20…+24 градуси.

За словами синоптикині, завтра очікується сильний західний і південно-західний вітер з поривами до 15–20 м/с. Погода зміниться і в Києві: у столиці пройде дощ, похолодає до +16…+17 градусів та здійметься потужний південно-західний вітер.

За даними керівника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, двотижневе «бабине літо» добігає кінця. Надалі атлантичний циклон Felicia та його холодний фронт принесуть до України дощі й прохолоду — найперше це відчують західні та північні області, де 9 жовтня стане менше сонця.

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Як повідомляють синоптики Українського гідрометцентру, 9 жовтня холодний атмосферний фронт із Західної Європи зумовить хмарність і перепади тиску. У західних, а вдень також у північних і центральних областях пройдуть короткочасні дощі, водночас на решті території утримається суха погода. По всій країні очікується вітряна погода з південного заходу, а в більшості регіонів, крім південного сходу, вдень можливі пориви до 15–20 м/с.

Нічна температура становитиме +7…+12 градусів (на півдні до +15). Вдень повітря прогріється до +18…+23, хоча на заході, а також у Вінницькій і Житомирській областях буде дещо свіжіше — до +14…+19 градусів тепла.

Погода в Україні 9 жовтня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають: 9–10 жовтня у більшості областей України утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 9 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 9 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Ніч мине без опадів, проте вдень очікуються короткочасні дощі. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7–12 м/с, по області вдень місцями будуть пориви до 15–18 м/с.

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Температура повітря по області вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів.

У Києві вночі температура повітря становитиме від +10 до +12 градусів тепла, вдень очікується близько +20.

Погода у Львові

У п’ятницю, 9 жовтня, погоду на Львівщині визначатиме проходження атмосферних фронтів з північного заходу. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями, часом йтиме невеликий, місцями помірний дощ. Вітер буде південний з переходом на північно-західний і дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря впродовж доби по області становитиме від +11 до +16 градусів тепла.

У Львові температура повітря впродовж доби коливатиметься від +12 до +14 вище нуля.

Окрім того, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, які ймовірні на території області. Зокрема, 9 жовтня подекуди будуть грози, а вранці та вдень — пориви північно-західного вітру до 15–20 м/с. У регіоні синоптики оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про сильний вітер і грози на Львівщині 9 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та у Дніпрі 9 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів, вранці місцями зберігатиметься туман.

Вітер буде південний і дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря по області коливатиметься вночі від +7 до +12 градусів тепла, вдень — від +20 до +25 градусів.

У Дніпрі вночі очікується від +10 до +12 градусів тепла, вдень температура повітря коливатиметься від +21 до +23 вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині та в Одесі 9 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями зберігатиметься туман, видимість становитиме 200–500 м. Вітер дутиме південний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +19…+24 градусів.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +14 до +16 градусів тепла, вдень — від +19 до +21 градуса вище нуля.

Погода в Харкові

На Харківщині 9 жовтня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман.

Вітер вночі буде змінних напрямків і дутиме зі швидкістю 3–8 м/с, вдень — південно-західний зі швидкістю 7–12 м/с. Місцями ймовірні пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла. У Харкові температура повітря вночі становитиме +8….+10 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів вище нуля.

Зауважимо, попри побоювання щодо складної зими аномальних морозів і тривалих періодів сильного холоду в Україні цього сезону синоптики не прогнозують — погода переважно буде м’якою, а похолодання і снігопади — нетривалими. Головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова каже, що нинішній холодний сезон може виявитися значно м’якшим за попередній, а сильні морози можливі лише окремими хвилями.

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