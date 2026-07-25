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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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108
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Україну накриває подвійний удар стихії: синоптики попередили, які області будуть "небезпечними" і коли (мапа)

Західний антициклон забезпечить у суботу сонячну та суху погоду в більшості областей України.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © Pixabay

У суботу, 25 липня, в Україні очікується помірно тепла погода з температурою до +28 градусів, проте місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

За прогнозом української синоптикині Наталки Діденко, у суботу, 25 липня, температура повітря в більшості регіонів коливатиметься в межах +24…+27 градусів тепла, а на заході буде трохи прохолодніше — від +20 до +24 градусів. Короткочасні нічні дощі можливі на півночі та заході, а вдень опади ймовірні у західній частині, а також місцями на Полтавщині, Сумщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму, тоді як на решті території утримається суха погода.

У неділю, 26 липня, потеплішає до +25…+29 градусів, а на Закарпатті — до +30 градусів, хоча на сході температура знизиться до +20…+23 градусів. При цьому східні та південно-східні області, Дніпропетровщину та Крим можуть накрити сильні зливи з грозами й шквалами, тоді як в інших регіонах буде сухо та сонячно.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що у суботу західний антициклон забезпечить переважно суху й сонячну погоду з температурою +12…+17 градусів тепла уночі та комфортними +23…+28 градусів тепла удень, хоча місцями можливі короткочасні грозові дощі. Вже 27 липня південні вітри принесуть короткочасне потепління до +30…+33 градусів тепла унаслідок чого Україна стане однією з найтепліших країн Європи.

В Українському гідрометцентрі прогнозують по країні хмарну погоду із проясненнями.

Якщо ніч пройде без опадів, проте вдень місцями ймовірні невеликі короткочасні дощі із грозами. Вітер буде переважно північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від +21 до +26 градусів тепла, в Карпатах від +13 до +18 градусів тепла.

Погода в Україні 25 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 25 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 25 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
108
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