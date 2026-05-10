Укрaїнa
Україну накриває подвійний удар стихії: синоптики попередили, у яких областях буде небезпечно

Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці регіонів.

Погода в Україні / © Pixabay

Найближчими днями в Україні очікується підвищена пожежна небезпека одразу у кількох областях.

Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі

В Україні 10 травня очікується хмарна погода з проясненнями.

У центральних, Київській та Сумській областях місцями пройдуть помірні, а подекуди й значні дощі, можливі грози.

На крайньому заході, а також уночі на сході та південному сході опадів не прогнозують.

Вітер переважно північно-західний, на півдні та сході — південний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 10–15°, на крайньому заході — 5–10° тепла.

Удень очікується 13–18°, а на сході та південному сході — до 21–26°.

Погода в Україні / © Укргідрометцентр

Крім того, синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці регіонів.

Зокрема, 10–11 травня він очікується майже по всій Україні, крім Криму, Волинської та Закарпатської областей.

11 травня небезпека збережеться також в Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Пожежна небезпека / © Укргідрометцентр

Раніше повідомлялося, що Україну накриє небезпечний удар негоди, синоптики попередили, де і коли "розгуляється" стихія.

Ми раніше інформували, що чутки про те, що цьогорічне літо в Україні пройде під знаком безперервної екстремальної спеки до +40 градусів, є перебільшенням.

