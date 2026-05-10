Україну накриває подвійний удар стихії: синоптики попередили, у яких областях буде небезпечно
Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці регіонів.
Найближчими днями в Україні очікується підвищена пожежна небезпека одразу у кількох областях.
Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі
В Україні 10 травня очікується хмарна погода з проясненнями.
У центральних, Київській та Сумській областях місцями пройдуть помірні, а подекуди й значні дощі, можливі грози.
На крайньому заході, а також уночі на сході та південному сході опадів не прогнозують.
Вітер переважно північно-західний, на півдні та сході — південний, швидкістю 5–10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 10–15°, на крайньому заході — 5–10° тепла.
Удень очікується 13–18°, а на сході та південному сході — до 21–26°.
Крім того, синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці регіонів.
Зокрема, 10–11 травня він очікується майже по всій Україні, крім Криму, Волинської та Закарпатської областей.
11 травня небезпека збережеться також в Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.
