Україну накриває подвійний удар стихії: синоптики забили на сполох і назвали найбільш "небезпечні" дати (мапа)

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 7 серпня

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В Україні 7 серпня погода буде неоднорідною.

За словами української синоптикині Наталки Діденко, 7 серпня до західних регіонів наблизиться атмосферний фронт, який принесе з собою грозові дощі та довгоочікуване зниження температури до +24…+29. На решті території країни все ще триматиметься спека в межах +32…+39.

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Ближче до вечора 7 серпня на заході, на Вінниччині та місцями в північних областях можливі потужні зливи з градом та шквальним вітром. Як зазначає Діденко, від 8 серпня спекотна погода почне помітно відступати, затримавшись тільки в східних та південних областях, а вже 9 серпня приємна свіжість охопить усю Україну.

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В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 7 серпня в країні буде мінлива хмарність.

«У західних, вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів», — попереджають метеорологи.

Погода в Україні 7 липня / © Укргідрометцентр

У кількох регіонах через небезпечні метеорологічні явища оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджать про грози та шквали в Україні 7 липня / © Укргідрометцентр

Вітер буде південний з переходом на північний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вдень по країні коливатиметься від +35 до +38 градусів тепла, а у західних областях очікується від +27 до +32.

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Водночас синоптики попереджають про високий ризик виникнення пожеж на території України. За даними метеорологів, 7 серпня в більшості українських областей утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попереджають про пожежну небепеку в Україні 7 серпня / © Укргідрометцентр

Упродовж 8–9 серпня найвищий ступінь загрози зберігатиметься на півдні, у більшості центральних областей, а також на Закарпатті, Тернопільщині, Хмельниччині та Житомирщині. Окрім цього, 8 серпня критичний рівень очікується на Харківщині, а 9 серпня — у Волинській, Рівненській та Сумській областях.

Раніше метеоролог Віталій Шпиг попередив про кардинальні кліматичні зміни в Україні. За його словами температура +40°C і вище повторюватиметься дедалі частіше, а українцям варто звикати до триваліших і гарячіших хвиль спеки.

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