- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 129
- Час на прочитання
- 2 хв
Україну накриває похолодання, а чотири області — небезпечна негода: синоптики забили на сполох
Прохолодне повітря з Атлантики знизить денні температури, проте на півдні та сході країни утримається спека
У середу в більшості регіонів України буде тепла й суха погода, однак атлантичний фронт принесе локальні грозові дощі та тимчасове похолодання.
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у більшості областях України суху та теплу погоду, проте на Одещині, Миколаївщині, місцями на Черкащині та на Закарпатті пройдуть дощі із грозами.
Найвища температура повітря очікується в Криму, на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, де протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від +26 до +31 градуса тепла.
За словами Діденко, найпрохолодніше буде на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині, де температура повітря становитиме від +19 до +22 градусів тепла. На решті території України передбачається +22…+25 градусів.
Метеоролог Віталій Постригань зазначає, що у період 22-24 липня, атмосферна циркуляція перебудується так, що до України знову находитиме прохолодне повітря з Атлантики. Температура повітря знизиться: вночі очікується від +11до +16 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +21 до +26 градусів тепла.
За даними Укргідрометцентру, 22 липня у більшості областей України утримається суха та помірно прохолодна погода завдяки повітрю з північного заходу. Лише вночі на сході та вдень у південно-західних регіонах пройдуть локальні грозові дощі, а на Одещині очікуються сильні зливи з градом та шквальним вітром.
Загалом по країні синоптики прогнозують мінливу хмарність: вночі буде +10…+15 градусів, вдень +21…+26 градусів, а на півдні та сході утримається спека до +29 градусів.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 22 липня.
Читайте також:
Якому знаку зодіаку пощастить 22 липня: кому зірки обіцяють підказку уві сні
Гороскоп на 22 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід бути обережними
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.