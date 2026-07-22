ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
2 хв

Україну накриває похолодання, а чотири області — небезпечна негода: синоптики забили на сполох

Прохолодне повітря з Атлантики знизить денні температури, проте на півдні та сході країни утримається спека

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Синоптики попереджають про похолодання в Україні

Синоптики попереджають про похолодання в Україні / © Pixabay

У середу в більшості регіонів України буде тепла й суха погода, однак атлантичний фронт принесе локальні грозові дощі та тимчасове похолодання.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у більшості областях України суху та теплу погоду, проте на Одещині, Миколаївщині, місцями на Черкащині та на Закарпатті пройдуть дощі із грозами.

Найвища температура повітря очікується в Криму, на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, де протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від +26 до +31 градуса тепла.

За словами Діденко, найпрохолодніше буде на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині, де температура повітря становитиме від +19 до +22 градусів тепла. На решті території України передбачається +22…+25 градусів.

Метеоролог Віталій Постригань зазначає, що у період 22-24 липня, атмосферна циркуляція перебудується так, що до України знову находитиме прохолодне повітря з Атлантики. Температура повітря знизиться: вночі очікується від +11до +16 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +21 до +26 градусів тепла.

За даними Укргідрометцентру, 22 липня у більшості областей України утримається суха та помірно прохолодна погода завдяки повітрю з північного заходу. Лише вночі на сході та вдень у південно-західних регіонах пройдуть локальні грозові дощі, а на Одещині очікуються сильні зливи з градом та шквальним вітром.

Загалом по країні синоптики прогнозують мінливу хмарність: вночі буде +10…+15 градусів, вдень +21…+26 градусів, а на півдні та сході утримається спека до +29 градусів.

Погода в Україні 22 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 22 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 22 липня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie