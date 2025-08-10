Україну накриває потужний антициклон: чи очікувати опадів впродовж тижня

Погода в Україні на тиждень з 11 по 17 серпня / © iStock

Реклама

Погода впродовж найближчого тижня, 11-17 серпня, в Україні обіцяє бути сонячним та без опадів. Це пов’язано з потужним малорухливим антициклоном, який охопив більшу частину Центральної та Східної Європи. Такий погодний період триватиме щонайменше до 20-х чисел серпня, принісши стабільно високий атмосферний тиск і комфортні температури.

Про це йдеться в огляді погоди 11-17 серпня meteoprog.

Понеділок, 11 серпня

Ніч принесе короткочасні дощі на Півночі, а вдень — на Сході, можливі грози. На решті території — сухо. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, подекуди з поривами до 15-20 м/с. Нічна температура +15…+20 °С, вдень +22…+27 °С, а на Півдні та в Центрі — до +32 °С.

Реклама

Вівторок, 12 серпня

Вся країна насолоджуватиметься спокійною і сухою погодою. Переважно північно-західний вітер, 5-10 м/с. Вночі очікується +10…+16 °С, вдень +23…+28 °С, на Півдні та Закарпатті — до +31 °С.

Середа, 13 серпня

Завдяки впливу антициклону збережеться малохмарна та суха погода. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +10…+16 °С, вдень +24…+29 °С, на Півдні та Закарпатті до +33 °С.

Четвер, 14 серпня

На всій території України пануватиме сонячна та тепла погода. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі +10…+16 °С, вдень +24…+29 °С, на Півдні та Закарпатті — до +35 °С.

П’ятниця, 15 серпня

Антициклон і далі визначатиме погоду в Україні: без опадів, небо буде малохмарним. Вітер північний або північно-східний, 5-10 м/с. Вночі +11…+17 °С, вдень +24…+29 °С, а на Півдні та Закарпатті — до +35 °С.

Реклама

Субота, 16 серпня

Погода буде стабільною, без опадів, за винятком невеликих грозових дощів, можливих на крайньому Сході вдень. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у Приазов’ї та Криму пориви до 15-17 м/с. Нічна температура +11…+17 °С, вдень +24…+29 °С, на Півдні та Закарпатті — до +35 °С.

Неділя, 17 серпня

Погодні умови майже не зміняться: очікується сонячна та суха погода. Вітер східний або північно-східний, 5-10 м/с. Вночі +10…+16 °С, вдень +25…+30 °С, на Півдні та Закарпатті до +34 °С.

Зверніть увагу: Тривала відсутність опадів на Півдні та Сході може призвести до ґрунтової посухи та значно підвищити пожежну небезпеку. Будьте обережні в природних екосистемах.

Нагадамо, синоптикиня Наталка Діденко підтвердила прогноз щодо тепла в Україні.

Реклама

Читайте також