ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
2 хв

Україну накриває потужний антициклон: чи очікувати опадів впродовж тижня

Сонячний антициклон принесе літнє тепло.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Україну накриває потужний антициклон: чи очікувати опадів впродовж тижня

Погода в Україні на тиждень з 11 по 17 серпня / © iStock

Погода впродовж найближчого тижня, 11-17 серпня, в Україні обіцяє бути сонячним та без опадів. Це пов’язано з потужним малорухливим антициклоном, який охопив більшу частину Центральної та Східної Європи. Такий погодний період триватиме щонайменше до 20-х чисел серпня, принісши стабільно високий атмосферний тиск і комфортні температури.

Про це йдеться в огляді погоди 11-17 серпня meteoprog.

Понеділок, 11 серпня

Ніч принесе короткочасні дощі на Півночі, а вдень — на Сході, можливі грози. На решті території — сухо. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, подекуди з поривами до 15-20 м/с. Нічна температура +15…+20 °С, вдень +22…+27 °С, а на Півдні та в Центрі — до +32 °С.

Вівторок, 12 серпня

Вся країна насолоджуватиметься спокійною і сухою погодою. Переважно північно-західний вітер, 5-10 м/с. Вночі очікується +10…+16 °С, вдень +23…+28 °С, на Півдні та Закарпатті — до +31 °С.

Середа, 13 серпня

Завдяки впливу антициклону збережеться малохмарна та суха погода. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +10…+16 °С, вдень +24…+29 °С, на Півдні та Закарпатті до +33 °С.

Четвер, 14 серпня

На всій території України пануватиме сонячна та тепла погода. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі +10…+16 °С, вдень +24…+29 °С, на Півдні та Закарпатті — до +35 °С.

П’ятниця, 15 серпня

Антициклон і далі визначатиме погоду в Україні: без опадів, небо буде малохмарним. Вітер північний або північно-східний, 5-10 м/с. Вночі +11…+17 °С, вдень +24…+29 °С, а на Півдні та Закарпатті — до +35 °С.

Субота, 16 серпня

Погода буде стабільною, без опадів, за винятком невеликих грозових дощів, можливих на крайньому Сході вдень. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у Приазов’ї та Криму пориви до 15-17 м/с. Нічна температура +11…+17 °С, вдень +24…+29 °С, на Півдні та Закарпатті — до +35 °С.

Неділя, 17 серпня

Погодні умови майже не зміняться: очікується сонячна та суха погода. Вітер східний або північно-східний, 5-10 м/с. Вночі +10…+16 °С, вдень +25…+30 °С, на Півдні та Закарпатті до +34 °С.

Зверніть увагу: Тривала відсутність опадів на Півдні та Сході може призвести до ґрунтової посухи та значно підвищити пожежну небезпеку. Будьте обережні в природних екосистемах.

Нагадамо, синоптикиня Наталка Діденко підтвердила прогноз щодо тепла в Україні.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie