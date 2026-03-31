Весна / © unsplash.com

В Україні у вівторок, 31 березня, очікується хмарна погода. Помірний, вночі на Лівобережжі місцями невеликий дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вітер південно-східний (на заході країни північно-західний), 5-10 м/с.

Температура вдень 11-16°, на північному сході країни до 19°, в західних областях 5-10° тепла.

В Карпатах дощ та мокрий сніг; температура вдень 0-5° тепла.

Мапа погоди 31 березня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

У Києві та області 31 березня хмарно. Часом дощ.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у Києві вдень 13-15°.

По області вдень 11-16°.

Погоду формуватиме циклон

Над Італією у вівторок, 31 березня, — циклон і над Україною — циклон.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook та оприлюднила відповіднк мапу.

Мапа циклону 31 березня / © Наталія Діденко / Facebook

У вівторок ці циклони з атмосферними фронтами організують вологу погоду, із періодичними дощами, на значній частині території Європи.

Крайній захід континенту буде під впливом антициклону, тому там — суха погода, наприклад, в Іспанії.

«В Україні березень завершиться вологою погодою — часом дощі, яким ми насправді дуже раді. Бо без весняних дощів зелені листочки скромно ніяк не хочуть з’являтися. Та й куряву пора прибити дощем. Отже, не забувайте парасолі, щось від артеріального тиску та, можливо, головного болю — погода передбачається нестабільна», — пише Діденко.

Синоптикиня додає, що температура повітря очікується у вівторок цікавою, неоднорідною.

Холодно буде на заході України, вдень усього +4+9 градусів, у Карпатах ще нижче, тому в горах ймовірний ще й сніг.

А в більшості областей значно тепліше, +10+15 градусів.

І вже зовсім приємно несподівано на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Черкащині та в Кропивницькому з районами: впродовж дня +14+19 градусів!

У Києві березень завершиться під супровід дощу та порівняно теплою погодою, вологе повітря прогріється у столиці до +15 градусів.

Тиждень надалі в Україні буде переважно вологим, із періодичними дощами.

«Ще раз нагадую, у вівторок не забувайте парасолі!» — підсумувала Наталка Діденко.

