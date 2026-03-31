ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
240
Час на прочитання
2 хв

Україну накриває потужний циклон: куди повернеться сніг, а де не слід гуляти без парасолі — попередження синоптиків

У вівторок не забувайте парасолі, щось від артеріального тиску та, можливо, головного болю — погода передбачається нестабільна, попереджає Наталка Діденко.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Весна

Весна / © unsplash.com

В Україні у вівторок, 31 березня, очікується хмарна погода. Помірний, вночі на Лівобережжі місцями невеликий дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вітер південно-східний (на заході країни північно-західний), 5-10 м/с.

Температура вдень 11-16°, на північному сході країни до 19°, в західних областях 5-10° тепла.

В Карпатах дощ та мокрий сніг; температура вдень 0-5° тепла.

Мапа погоди 31 березня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

У Києві та області 31 березня хмарно. Часом дощ.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у Києві вдень 13-15°.

По області вдень 11-16°.

Погоду формуватиме циклон

Над Італією у вівторок, 31 березня, — циклон і над Україною — циклон.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook та оприлюднила відповіднк мапу.

Мапа циклону 31 березня / © Наталія Діденко / Facebook

У вівторок ці циклони з атмосферними фронтами організують вологу погоду, із періодичними дощами, на значній частині території Європи.

Крайній захід континенту буде під впливом антициклону, тому там — суха погода, наприклад, в Іспанії.

«В Україні березень завершиться вологою погодою — часом дощі, яким ми насправді дуже раді. Бо без весняних дощів зелені листочки скромно ніяк не хочуть з’являтися. Та й куряву пора прибити дощем. Отже, не забувайте парасолі, щось від артеріального тиску та, можливо, головного болю — погода передбачається нестабільна», — пише Діденко.

Синоптикиня додає, що температура повітря очікується у вівторок цікавою, неоднорідною.

Холодно буде на заході України, вдень усього +4+9 градусів, у Карпатах ще нижче, тому в горах ймовірний ще й сніг.

А в більшості областей значно тепліше, +10+15 градусів.

І вже зовсім приємно несподівано на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Черкащині та в Кропивницькому з районами: впродовж дня +14+19 градусів!

У Києві березень завершиться під супровід дощу та порівняно теплою погодою, вологе повітря прогріється у столиці до +15 градусів.

Тиждень надалі в Україні буде переважно вологим, із періодичними дощами.

«Ще раз нагадую, у вівторок не забувайте парасолі!» — підсумувала Наталка Діденко.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie