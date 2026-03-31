Україну накриває потужний циклон: куди повернеться сніг, а де не слід гуляти без парасолі — попередження синоптиків
У вівторок не забувайте парасолі, щось від артеріального тиску та, можливо, головного болю — погода передбачається нестабільна, попереджає Наталка Діденко.
В Україні у вівторок, 31 березня, очікується хмарна погода. Помірний, вночі на Лівобережжі місцями невеликий дощ.
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
Вітер південно-східний (на заході країни північно-західний), 5-10 м/с.
Температура вдень 11-16°, на північному сході країни до 19°, в західних областях 5-10° тепла.
В Карпатах дощ та мокрий сніг; температура вдень 0-5° тепла.
Погода у Києві та області
У Києві та області 31 березня хмарно. Часом дощ.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура у Києві вдень 13-15°.
По області вдень 11-16°.
Погоду формуватиме циклон
Над Італією у вівторок, 31 березня, — циклон і над Україною — циклон.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook та оприлюднила відповіднк мапу.
У вівторок ці циклони з атмосферними фронтами організують вологу погоду, із періодичними дощами, на значній частині території Європи.
Крайній захід континенту буде під впливом антициклону, тому там — суха погода, наприклад, в Іспанії.
«В Україні березень завершиться вологою погодою — часом дощі, яким ми насправді дуже раді. Бо без весняних дощів зелені листочки скромно ніяк не хочуть з’являтися. Та й куряву пора прибити дощем. Отже, не забувайте парасолі, щось від артеріального тиску та, можливо, головного болю — погода передбачається нестабільна», — пише Діденко.
Синоптикиня додає, що температура повітря очікується у вівторок цікавою, неоднорідною.
Холодно буде на заході України, вдень усього +4+9 градусів, у Карпатах ще нижче, тому в горах ймовірний ще й сніг.
А в більшості областей значно тепліше, +10+15 градусів.
І вже зовсім приємно несподівано на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Черкащині та в Кропивницькому з районами: впродовж дня +14+19 градусів!
У Києві березень завершиться під супровід дощу та порівняно теплою погодою, вологе повітря прогріється у столиці до +15 градусів.
Тиждень надалі в Україні буде переважно вологим, із періодичними дощами.
«Ще раз нагадую, у вівторок не забувайте парасолі!» — підсумувала Наталка Діденко.
