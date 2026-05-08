ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2413
Час на прочитання
5 хв

Україну накриває потужний циклон: погода різко зміниться, а синоптики попередили про небезпеку

На зміну спекотному початку травня до України йде холодний балтійський циклон із грозами та зливами. Синоптики прогнозують зниження температури в більшості областей уже цими вихідними. Проте в деяких регіонах літня спека ще затримається.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
В Україні 9 травня буде хмарна погода

В Україні 9 травня буде хмарна погода / © unsplash.com

Найближчими вихідними в Україні очікується різка зміна погоди: після тривалої спеки прийдуть дощі з грозами та суттєве похолодання. Доки східні регіони ще залишатимуться у теплій зоні, більшість областей накриють атмосферні фронти, які принесуть прохолодне повітря з Балтики.

Детальніше про погоду в Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Цими вихідними в Україні стане прохолодніше — очікується від +12 до +18 градусів тепла вдень, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, лише в східній частині та на південному сході буде тепла погода: стовпчики термометрів показуватимуть від +20…+26.

«Через нашу територію 9–10 травня проходитимуть атмосферні фронти, тому практично скрізь — короткочасні дощі, можливі грози. В неділю на заході — без опадів», — повідомляє вона.

Також синоптикиня попереджає про різку зміну погоди в Києві. За її словами, в суботу, 9 травня, буде комфортна погода без істотних опадів, з денним максимумом близько +20 градусів тепла. А от у неділю буде прохолодніше: очікується до +12…+14 градусів і дощі, тож варто заздалегідь підготувати парасольки.

Своєю чергою начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що на зміну антициклону приходить циклон «Anne». В коментарі для видання Telegraf синоптик розповів, що 9–10 травня погода різко зміниться по всій країні.

Через атмосферні фронти з Балтики найближчими днями в Україні очікуються дощі, місцями з грозами та градом. Температура повітря суттєво знизиться: вночі стовпчики термометрів опустяться до +9…+14 градусів, а вдень не піднімуться вище позначок +14…+19. Похолодання, яке вже розпочалося на заході України від п’ятниці, 8 травня, охопить більшість областей.

«Упродовж 9–10 травня часом випадатимуть дощі, інтенсивніші 10 травня, місцями з грозами та градом. Надходитиме прохолодніше та нестійке повітря балтійського походження, що зумовить зниження температури: вночі до +9…+14°, вдень — +14…+19°», — повідомив синоптик.

Упродовж 9–10 травня в Україні часом випадатимуть дощі / © УНІАН

Упродовж 9–10 травня в Україні часом випадатимуть дощі / © УНІАН

За даними Українського гідрометеорологічного центру, в Україні 9 травня буде хмарно з проясненнями. В більшості північних, центральних областей, вдень і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. На решті території — без опадів.

У південно-західній частині вночі та вранці подекуди зберігатиметься туман. Вітер дутиме південно-західний із переходом на північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах від +7 до +12 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +20…+25 вище нуля, на заході країни буде прохолодніше — очікується від +13 до +18 градусів тепла.

Погода в Україні 9 травня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 9 травня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають українців про небезпеку

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку, яка триватиме в Україні від 9 до 11 травня.

Ризик виникнення пожеж омине лише Крим, Волинську та Закарпатську області. Також загроза зменшиться 10–11 травня на Одещині й Миколаївщині, а 11 травня — ще і в Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. У решті регіонів ситуація залишатиметься критичною.

Українців попереджають про пожежну небезпеку 9 травня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про пожежну небезпеку 9 травня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 9 травня буде хмарна погода з короткочасними проясненнями. Місцями пройдуть короткочасні дощі, по області можливі грози. Вітер дутиме південно-західний, у Києві з переходом на північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +10 до +12 градусів, вдень повітря прогріється від +21 до +23 вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 9 травня погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску, буде хмарно з короткочасними проясненнями.

По області вночі синоптики опадів не передбачають, проте вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер дутиме північний зі швидкістю 3–8 м/с. Температура вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +19 градусів.

У Львові температура вночі коливатиметься у межах від +6 до +8 тепла, вдень очікується від +16 до +18 вище нуля.

«Атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість повітря зменшиться», — зазначають синоптики.

Водночас метеорологи попереджають про туман з видимістю 200–500 м, який зберігатиметься на Львівщині вночі та вранці. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Метеорологи попереджають про сильний туман на Львівщині 9 травня / © Укргідрометцентр

Метеорологи попереджають про сильний туман на Львівщині 9 травня / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

На Одещині 9 травня буде хмарна погода з короткочасними проясненнями, місцями пройдуть невеликі дощі.

Вночі та вранці місцями зберігатиметься слабкий туман, видимість становитиме 500–1000 м.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі по області коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 вище нуля. У прибережній зоні буде прохолодніше — очікується від +15 до +17 градусів тепла.

В Одесі температура вночі буде від +10 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +15 до+17 градусів вище нуля.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та в місті Дніпро на 9 травня буде хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер дутиме південний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура по області коливатиметься вночі від +7 до +12 градусів тепла, вдень — від +22 до +27 градусів.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть вночі від +9 до +11 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +24…+26.

Погода в Харкові

На Харківщині 9 травня буде хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі по області становитиме від +10 до +15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +21…+26 вище нуля.

У Харкові вночі температура повітря становитиме до +13 тепла, вдень — до +24 градусів вище нуля.

Різкі перепади температури та спека вище +25 викликають слабкість, апатію та головний біль через стрес для організму, попередила кардіологиня Олександра Телегузова. Лікарка радить пити більше води, уникати навантажень у спеку та користуватися SPF, адже страждають навіть люди з мігренню через зневоднення і зміни тиску.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2413
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie