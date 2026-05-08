Україну накриває потужний циклон: погода різко зміниться, а синоптики попередили про небезпеку

В Україні 9 травня буде хмарна погода / © unsplash.com

Найближчими вихідними в Україні очікується різка зміна погоди: після тривалої спеки прийдуть дощі з грозами та суттєве похолодання. Доки східні регіони ще залишатимуться у теплій зоні, більшість областей накриють атмосферні фронти, які принесуть прохолодне повітря з Балтики.

Погода в Україні

Цими вихідними в Україні стане прохолодніше — очікується від +12 до +18 градусів тепла вдень, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, лише в східній частині та на південному сході буде тепла погода: стовпчики термометрів показуватимуть від +20…+26.

«Через нашу територію 9–10 травня проходитимуть атмосферні фронти, тому практично скрізь — короткочасні дощі, можливі грози. В неділю на заході — без опадів», — повідомляє вона.

Також синоптикиня попереджає про різку зміну погоди в Києві. За її словами, в суботу, 9 травня, буде комфортна погода без істотних опадів, з денним максимумом близько +20 градусів тепла. А от у неділю буде прохолодніше: очікується до +12…+14 градусів і дощі, тож варто заздалегідь підготувати парасольки.

Своєю чергою начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що на зміну антициклону приходить циклон «Anne». В коментарі для видання Telegraf синоптик розповів, що 9–10 травня погода різко зміниться по всій країні.

Через атмосферні фронти з Балтики найближчими днями в Україні очікуються дощі, місцями з грозами та градом. Температура повітря суттєво знизиться: вночі стовпчики термометрів опустяться до +9…+14 градусів, а вдень не піднімуться вище позначок +14…+19. Похолодання, яке вже розпочалося на заході України від п’ятниці, 8 травня, охопить більшість областей.

«Упродовж 9–10 травня часом випадатимуть дощі, інтенсивніші 10 травня, місцями з грозами та градом. Надходитиме прохолодніше та нестійке повітря балтійського походження, що зумовить зниження температури: вночі до +9…+14°, вдень — +14…+19°», — повідомив синоптик.

Упродовж 9–10 травня в Україні часом випадатимуть дощі / © УНІАН

За даними Українського гідрометеорологічного центру, в Україні 9 травня буде хмарно з проясненнями. В більшості північних, центральних областей, вдень і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. На решті території — без опадів.

У південно-західній частині вночі та вранці подекуди зберігатиметься туман. Вітер дутиме південно-західний із переходом на північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах від +7 до +12 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +20…+25 вище нуля, на заході країни буде прохолодніше — очікується від +13 до +18 градусів тепла.

Погода в Україні 9 травня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають українців про небезпеку

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку, яка триватиме в Україні від 9 до 11 травня.

Ризик виникнення пожеж омине лише Крим, Волинську та Закарпатську області. Також загроза зменшиться 10–11 травня на Одещині й Миколаївщині, а 11 травня — ще і в Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. У решті регіонів ситуація залишатиметься критичною.

Українців попереджають про пожежну небезпеку 9 травня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 9 травня буде хмарна погода з короткочасними проясненнями. Місцями пройдуть короткочасні дощі, по області можливі грози. Вітер дутиме південно-західний, у Києві з переходом на північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +10 до +12 градусів, вдень повітря прогріється від +21 до +23 вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 9 травня погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску, буде хмарно з короткочасними проясненнями.

По області вночі синоптики опадів не передбачають, проте вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер дутиме північний зі швидкістю 3–8 м/с. Температура вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +19 градусів.

У Львові температура вночі коливатиметься у межах від +6 до +8 тепла, вдень очікується від +16 до +18 вище нуля.

«Атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість повітря зменшиться», — зазначають синоптики.

Водночас метеорологи попереджають про туман з видимістю 200–500 м, який зберігатиметься на Львівщині вночі та вранці. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Метеорологи попереджають про сильний туман на Львівщині 9 травня / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

На Одещині 9 травня буде хмарна погода з короткочасними проясненнями, місцями пройдуть невеликі дощі.

Вночі та вранці місцями зберігатиметься слабкий туман, видимість становитиме 500–1000 м.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі по області коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 вище нуля. У прибережній зоні буде прохолодніше — очікується від +15 до +17 градусів тепла.

В Одесі температура вночі буде від +10 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +15 до+17 градусів вище нуля.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та в місті Дніпро на 9 травня буде хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер дутиме південний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура по області коливатиметься вночі від +7 до +12 градусів тепла, вдень — від +22 до +27 градусів.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть вночі від +9 до +11 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +24…+26.

Погода в Харкові

На Харківщині 9 травня буде хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі по області становитиме від +10 до +15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +21…+26 вище нуля.

У Харкові вночі температура повітря становитиме до +13 тепла, вдень — до +24 градусів вище нуля.

Різкі перепади температури та спека вище +25 викликають слабкість, апатію та головний біль через стрес для організму, попередила кардіологиня Олександра Телегузова. Лікарка радить пити більше води, уникати навантажень у спеку та користуватися SPF, адже страждають навіть люди з мігренню через зневоднення і зміни тиску.

