Україну накриває потужний циклон зі снігом: синоптики попередили, де вдарить стихія і буде найхолодніше (мапа)

В Україні 11 листопада очікується мокрий сніг та пориви вітру / © Unsplash

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У середу, 11 листопада, Україну накриє атмосферний фронт із дощами, мокрим снігом та похолоданням. Детальний прогноз від синоптиків — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що у середу Україну перетинатиме атмосферний фронт, пов’язаний із циклоном.

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«Тому починаючи із найближчої ночі і впродовж усієї доби 11-го листопада очікується дощ та мокрий сніг. Але не одночасно, поступово. Вночі у західних областях, а потім протягом дня — через усю Україну», — зазначає Діденко.

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За її словами, вдень у середу на заході та півночі опади припинятимуться. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від +2 до +7 градусів, а на півдні буде дещо тепліше — від +10 до +14 градусів вище нуля.

Діденко прогнозує у столиці 11 листопада вітряну погоду, вночі та вранці очікується дощ із мокрим снігом, який вдень припиниться. Температура повітря у Києві передбачається близько +5 градусів.

«Найближчими днями стрибок тепла відбудеться у п’ятницю, у більшості областей очікується +10+15 градусів, на півдні +14+19 градусів!! свіжіше буде в західних областях, +8+10 градусів», — повідомляє синоптикиня.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попереджає про зміну погоди: 11 та 12 листопада пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом, а рвучкий вітер додаватиме прохолоди. Вночі очікується +2…+4 градуси тепла, а вдень +6…+8 градусів тепла.

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Проте вже наприкінці тижня в область прийде короткочасне потепління. На Черкащині повітря прогріється до +14, а на півдні країни температура підніметься аж до +20…+22 тепла.

«Це короткочасно, бо наступні холодні атмосферні фронти змінять теплі тренди. Але то буде потім, поки що налаштовуємось на відносно теплу і вологу осінню погоду», — повідомляє Постригань.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 11 листопада синоптичну ситуацію в Україні визначатиме атмосферний фронт, який надійде із Західної Європи. Він зумовить у більшості областей нестійку щедру на дощі погоду. Тиск спочатку інтенсивно падатиме, а вдень на Правобережжі за фронтом почне слабко зростати.

За словами синоптиків, загалом очікується хмарна погода. Вночі в Україні, крім сходу, вдень на Лівобережжі пройдуть дощі (у західних та північних областях подекуди з мокрим снігом). На решті території опадів не передбачається.

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Вітер буде південно-східний, на Правобережжі з переходом на західний, північно-західний, та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, у західних та східних областях вночі місцями очікується від -1 до -3 градусів морозу, у південній частині країни вдень буде від +8 до +13 градусів тепла.

Погода в Україні 11 листопада / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 11 листопада буде хмарно. Вночі та вранці пройдуть помірні дощі, вдень без істотних опадів. Вітер дутиме південно-східний з переходом на західний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі та вдень коливатиметься від +1 до +6 тепла, у Києві вночі та вдень очікується до +5 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині погоду визначатиме південна частина циклону над Білоруссю та проходження атмосферних фронтів, повідомляють синоптики. Загалом у регіоні буде хмарно із проясненнями.

Вночі пройде дощ з мокрим снігом, а вдень місцями будуть невеликі опади. Вночі та вранці на дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер дутиме західний та зі швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря вночі по області становитиме від -2 морозу до +3 тепла, вдень очікується від +3 до +8 градусів тепла.

У Львові температура вночі коливатиметься в межах від -1 морозу до +1 градусу тепла, вдень очікується +4…+6 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 11 листопада буде хмарно з проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів, проте вдень ймовірний дощ зі снігом. Вітер буде південно-східний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с, вдень очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі по області становитиме від +4 тепла до -1 градуса морозу, вдень очікується від +3 до +8 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +3 градусів тепла, вдень очікується до +6 градусів тепла.

Погода в Дніпрі

На Дніпропетровщині та у місті Дніпро 11 листопада буде хмарно із проясненнями. Вночі місцями пройдуть невеликі дощі, а вдень — помірні. Вітер буде південно-східний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень місцями ймовірні пориви 15-20 м/с.

Температура по області становитиме:

вночі -1…+4;

вдень +4…+9.

У Дніпрі стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі 0…+2;

вдень +6…+8.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 11 листопада буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці пройде помірний дощ, вдень — без істотних опадів.

Вітер дутиме південний, вдень північно-західний та зі швидкістю 9-14 м/с, вночі та вранці місцями пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень +9…+14.

На автошляхах області видимість добра. В Одесі температура повітря вночі становитиме +9…+11 градусів тепла, вдень очікується +12…+14 градусів вище нуля.

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