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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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884
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3 хв

Україну накриває нестерпна спека, а разом із нею — новий шквал негоди: синоптики назвали точні дати (мапа)

Антициклон і грозові фронти «розділять» Україну 18 червня. Поки на заході та в столиці утримається хмарна погода без істотних опадів, південні та східні регіони накриють помірні дощі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © pixabay.com

Погода в Україні 18 червня буде доволі контрастною, адже в одних регіонах пройдуть дощі з грозами, а в інших утримається суха й тепла погода. Синоптики прогнозують помірну прохолоду вночі та цілком комфортне літнє тепло вдень.

Детальний прогноз погоди в Україні — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Якою буде погода в Україні 18 червня

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, 18 червня у кількох областях України пройдуть дощі, подекуди з грозами. Опади передбачаються у західних, північних областях, а також на крайньому сході країни. Ніч мине без істотних опадів, в окремих районах можливий лише слабкий туман.

Водночас синоптик попереджає про можливий град і шквалистий вітер зі швидкістю до 20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27. Доволі спекотно буде на півдні України та в Криму — там очікується до +30 градусів.

За даними Українського гідрометцентру, 18 червня у країні буде хмарно з проясненнями.

«У південних, східних, вночі і в більшості центральних областей помірні дощі, на північному сході країни вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози (вночі в Одеській і Миколаївській областях місцями значні дощі). На решті території без опадів», — прогнозують синоптики.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, на півдні та південному сході очікується від +15 до +19 градусів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +25 вище нуля.

Погода в Україні 18 червня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 18 червня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві та на Київщині 18 червня буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів.

Погода у Львові

На Львівщині 18 червня погоду визначатиме східна частина антициклону над Європою. В області очікується хмарна погода з короткочасними проясненнями. Без опадів.

Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +27 градусів.

У Львові температура повітря вночі коливатиметься від +6 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +26 вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині 18 червня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі та вранці місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Вітер буде північно-західний і дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів вище нуля.

В Одесі стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +25 градусів.

Температура морської води становитиме від +17 до +18 градусів вище нуля.

Погода в Харкові

На Харківщині 18 червня буде хмарна погода. Вночі та вдень пройдуть короткочасні дощі, проте місцями можливі грози. Вітер буде південно-західний з переходом вдень на північно-західний і дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +26 градусів.

У Харкові стовпчики термометрів показуватимуть вночі від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +25 вище нуля.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та в місті Дніпро 18 червня буде хмарно з проясненнями. Вночі пройдуть короткочасні дощі, вдень також очікуються опади, місцями з грозами.

Вітер вночі буде південно-західний і дутиме зі швидкістю 5–10 м/с, вдень — північно-західний зі швидкістю 5–10 м/c.

Температура повітря по області коливатиметься вночі від +12 до +17 градусів тепла, вдень — від +20 до +25 градусів.

У Дніпрі очікується вночі від +14 до +16 градусів тепла, вдень — від +21 до +23 вище нуля.

Раніше синоптик попередив про різку зміну погоди в Україні найближчими днями.

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