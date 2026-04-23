ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1416
Час на прочитання
2 хв

Україну накриває ще одна небезпечна стихія, окрім заморозків: де "розгуляється" негода (мапа)

Україна опинилася в епіцентрі активного північного циклону, який принесе штормовий вітер та помірні дощі майже в усі області. Синоптики попереджають про зниження температури та нічні заморозки, що триватимуть до початку травня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У четвер, 23 квітня, Україну накриє негода зі штормовим вітром, затяжними дощами та нічними заморозками, які, за прогнозами синоптиків, протримаються аж до початку травня.

Якою буде погода в Україні — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що до України у четвер, прийдуть атмосферні фронти, через яку погода ускладниться. Діденко прогнозує, що вдень очікуються дощі, лише в західних областях ймовірність опадів незначна.

«Характерна особливість завтрашнього дня — сильний північно-західний вітер, до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду. Обережно!» — попереджає синоптикиня

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах від +8 до +11 градусів тепла. На заході та півдні України очікується від +10 до +14 градусів тепла.

Водночас Діденко зауважує, що холодна погода в Україні ще триватиме до травня, тому теплі речі далеко ховати не слід.

Синоптична карта / © Наталія Діденко / Facebook

Своєю чергою синоптик Ігор Кібальчич повідомляє, що у третій декаді квітня українцям слід бути готовими до опадів. За його словами, найбільш нестійка погода очікується 23 — 24 квітня, яка буде зумовлена дією активного північного циклону та його атмосферних фронтів.

За словами метеоролога, найближчим часом погода буде мінливою: очікуються невеликі, а місцями й помірні дощі. Ситуацію ускладнюватиме рвучкий північно-західний вітер, пориви якого можуть досягати 15–20 м/с.

Надалі погода дещо стабілізується, проте синоптик наголошує, що тепла чекати не варто — гребінь скандинавського антициклону принесе з собою помітну прохолоду. Нова хвиля опадів накриє Україну вже в останні дні квітня, причому основний удар дощів цього разу припаде на регіони Лівобережжя.

За даними Українського гідрометцентру, 23 квітня погоду в Україні визначатиме циклон, що швидко рухається з півночі Європи. Майже по всій країні пройдуть помірні дощі, лише на заході опади будуть слабкими.

Синоптики попереджають про сильний північно-західний вітер, пориви якого вдень сягатимуть 15–20 м/с.

Температурний фон залишатиметься низьким: у більшості областей вдень очікується до +11 градусів тепла. Найхолоднішим буде північний схід, де через арктичне повітря термометри покажуть лише від +4 до +9 градусів тепла. На півдні та крайньому заході повітря прогріється до +12…+17 градусів тепла.

Погода в Україні 23 квітня / © Укргідрометцентр

Похолодання посилиться 24 квітня. У Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях очікуються сильні заморозки в повітрі до -3 градусів. На решті території очікуються заморозки на поверхні ґрунту — до -5.

Синоптики попереджають про заморозки в Україні 24 квітня. В багатьох областях оголошено перший та другий рівні небезпечності / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, яким буде літо 2026 року в Україні.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie