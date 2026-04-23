Україну накриває ще одна небезпечна стихія, окрім заморозків: де "розгуляється" негода (мапа)

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 23 квітня / © Getty Images

У четвер, 23 квітня, Україну накриє негода зі штормовим вітром, затяжними дощами та нічними заморозками, які, за прогнозами синоптиків, протримаються аж до початку травня.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що до України у четвер, прийдуть атмосферні фронти, через яку погода ускладниться. Діденко прогнозує, що вдень очікуються дощі, лише в західних областях ймовірність опадів незначна.

«Характерна особливість завтрашнього дня — сильний північно-західний вітер, до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду. Обережно!» — попереджає синоптикиня

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах від +8 до +11 градусів тепла. На заході та півдні України очікується від +10 до +14 градусів тепла.

Водночас Діденко зауважує, що холодна погода в Україні ще триватиме до травня, тому теплі речі далеко ховати не слід.

Синоптична карта / © Наталія Діденко / Facebook

Своєю чергою синоптик Ігор Кібальчич повідомляє, що у третій декаді квітня українцям слід бути готовими до опадів. За його словами, найбільш нестійка погода очікується 23 — 24 квітня, яка буде зумовлена дією активного північного циклону та його атмосферних фронтів.

За словами метеоролога, найближчим часом погода буде мінливою: очікуються невеликі, а місцями й помірні дощі. Ситуацію ускладнюватиме рвучкий північно-західний вітер, пориви якого можуть досягати 15–20 м/с.

Надалі погода дещо стабілізується, проте синоптик наголошує, що тепла чекати не варто — гребінь скандинавського антициклону принесе з собою помітну прохолоду. Нова хвиля опадів накриє Україну вже в останні дні квітня, причому основний удар дощів цього разу припаде на регіони Лівобережжя.

За даними Українського гідрометцентру, 23 квітня погоду в Україні визначатиме циклон, що швидко рухається з півночі Європи. Майже по всій країні пройдуть помірні дощі, лише на заході опади будуть слабкими.

Синоптики попереджають про сильний північно-західний вітер, пориви якого вдень сягатимуть 15–20 м/с.

Температурний фон залишатиметься низьким: у більшості областей вдень очікується до +11 градусів тепла. Найхолоднішим буде північний схід, де через арктичне повітря термометри покажуть лише від +4 до +9 градусів тепла. На півдні та крайньому заході повітря прогріється до +12…+17 градусів тепла.

Погода в Україні 23 квітня / © Укргідрометцентр

Похолодання посилиться 24 квітня. У Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях очікуються сильні заморозки в повітрі до -3 градусів. На решті території очікуються заморозки на поверхні ґрунту — до -5.

Синоптики попереджають про заморозки в Україні 24 квітня. В багатьох областях оголошено перший та другий рівні небезпечності / © Укргідрометцентр

