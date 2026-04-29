Україну накриває ще одне нашестя стихії: синоптики попереджають про сніг і рекордні для квітня "мінуси"

Синоптики попереджають про нічні заморозки до -5 градусів нижче нуля / © ТСН

Реклама

За прогнозом синоптиків, квітень 2026 року завершиться аномальним похолоданням. Зокрема, цей місяць може увійти до п’ятірки найхолодніших за останні тридцять років.

Попри поступове зменшення штормового вітру більшість регіонів України залишається у полоні нічних заморозків та денної прохолоди, що подекуди супроводжуватиметься опадами з мокрим снігом.

Детальніше про прогноз погоди в Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 29 квітня в Україні вітер нарешті вщухне і змінить свій штормовий характер на помірний північно-західний напрямок. Однак у країні все ще пануватиме холодна повітряна маса.

Вночі очікуються заморозки, а протягом дня стовпчики термометрів покажуть від +7 до +10 градусів тепла. Дещо тепліше буде лише в південних і південно-східних регіонах, де повітря прогріється до +9…+13 градусів.

«Виділити якусь частину України, де б завтра, в середу, було всю добу сухо, складнувато — практично скрізь є ймовірність опадів. Причому на півночі та заході дощ можливий із мокрим снігом», — прогнозує Діденко.

За словами метеорологині, потепління варто очікувати ближче до вихідних — у суботу та неділю температура підніметься до +12…+16 градусів вище нуля. Проте 3 травня південні області через дощі знову відчують тимчасове похолодання до +8…+11 градусів.

Реклама

Тим часом начальник Черкаського гідрометеорологічного центру Віталій Постригань зазначає, що квітень — це не літній місяць, а перехідний до теплого сезону, тому й затоки холоду, заморозки та температурні гойдалки йому притаманні.

«Нинішній місяць вирізняється особливою прохолодою. Його тривалі холодні періоди, значна кількість днів із заморозками, і за сукупністю цих факторів він має увійти до п’ятірки найхолодніших квітнів за останні 30 років», — зауважив він.

Своєю чергою синоптик Іван Семиліт прогнозує, що холодна погода з заморозками на поверхні ґрунту та в повітрі почне змінюватися на початку травня.

Зокрема, 1–2 травня буде сухо, а в темний час доби температурні показники коливатимуться від +1 до +7 градусів тепла. Хоча на поверхні ґрунту в більшості областей ще можливі заморозки до -3 градусів, в повітрі мінусові температури вже не передбачаються.

Реклама

Денне повітря почне прогріватися поступово: спочатку до +7…+13 градусів, а вже в суботу, 2 травня, стовпчики термометрів подекуди сягнуть позначки +16. Водночас на півночі та північному сході країни все ще зберігатиметься прохолодна погода. За прогнозом синоптика, на Закарпатті очікуються найсприятливіші температурні умови.

Синоптки прогнозують холодну погоду в Україні найближчими днями / © Getty Images

За даними Укргідрометцентру, в Україні 29 квітня буде хмарна погода з короткочасними проясненнями. Ніч мине без опадів, проте вдень пройдуть невеликі дощі. Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до -3 градусів морозу, а вдень становитиме від +6 до +11 градусів тепла, на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +14 вище нуля. У південній частині країни вночі очікується від +1 до +6 градусів тепла, вдень — від +9 до +14 градусів.

Погода в Україні 29 квітня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про сильні заморозки.

Реклама

«Вночі 28, 29 та 30 квітня в Україні, крім узбережжя морів і Криму, в повітрі заморозки 0–3°», — йдеться у повідомленні.

Метеорологи зазначають, що заморозки можуть завдати шкоди квітучим плодовим деревам, через що в багатьох областях оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

Синоптики попереджають про заморозки / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 29 квітня буде хмарна погода з короткочасними проясненнями. Вночі синоптики опадів не прогнозують, проте вдень пройдуть невеликі дощі. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

По області вночі очікуються заморозки від 0 до -3 градусів морозу, температура вдень коливатиметься в межах від +6 до +11 тепла. В Києві вночі очікуються заморозки до -2 градусів нижче нуля, вдень повітря прогріється до +8…+10 градусів тепла.

Реклама

Погода у Львові

На Львівщині 29 квітня погоду визначатиме виступ антициклону з центром над Північним морем, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Синоптики прогнозують хмарну погоду з короткочасними проясненнями, без опадів.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с. Вночі по області очікується сильний заморозок до-5 градусів нижче нуля, температура вдень коливатиметься в межах від +7 до +12 градусів тепла.

У Львові вночі синоптики попереджають про заморозки до -2 градусів нижче нуля, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +9 до +11 тепла.

Погода в Одесі

В Одеській області та в Одесі 29 квітня буде хмарно. Місцями пройде невеликий дощ. Вітер буде змінних напрямків і дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Реклама

Температура вночі по області коливатиметься в межах від +6 до +11 градусів тепла, місцями до +1…+3, на поверхні ґрунту очікується заморозок до -2.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +10…+12.

Погода в Харкові

У середу, 29 квітня, на Харківщині буде мінлива та похмура погода. Протягом ночі суттєвих опадів не передбачається, проте вдень місцями пройде невеликий дощ.

У регіоні зберігається західний вітер зі швидкістю 5–10 м/с. Вночі очікуються сильні заморозки до -3 градусів нижче нуля, а в денні години повітря прогріється до +8…+13 градусів тепла.

Реклама

Безпосередньо в Харкові вдень синоптики прогнозують невеликий дощ. Нічна температура в місті опуститься до -2 градусів, водночас удень стовпчики термометрів покажуть +9…+11 градусів вище нуля.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та в Дніпрі 29 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду з короткочасними проясненнями, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься в межах: вночі від 0 до -5 морозу, вдень — від +9 до +14 градусів тепла.

У Дніпрі стовпчики термометрів покажуть від 0 до -2 градусів морозу вночі та від +10 до +12 тепла — вдень.

Реклама

Водночас жителів регіону попереджають про заморозки в повітрі до -5 градусів нижче нуля, які очікуються 29 квітня вночі та вранці. Через це на Дніпропетровщині оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

© Укргідрометцентр

Раніше синоптик розповів, коли в Україні зміниться температура.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів