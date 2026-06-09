Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 10 червня / © Associated Press

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У середу, 10 червня, в Україні пануватиме літня спека, яка в багатьох регіонах супроводжуватиметься високою вологістю та грозовими дощами з градом. Поки одні області насолоджуватимуться сонцем, на заході, сході та півдні країни оголошено жовтий рівень небезпеки через можливі шквали та погіршення видимості на дорогах.

Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

10 червня, в більшості областей України пройдуть короткочасні дощі, подекуди із грозами, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко. Температура повітря коливатиметься від +24 до +29 градусів тепла.

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«Завтра в Україні дощі ще погуляють, але локально, подекуди з грозами, із парким повітрям до +24+29 градусів та нарешті гарно комунікуватимуть із сонцем, поступаючись йому атмосферним місцем», — повідомляє Діденко.

За словами синоптикині, у Києві 10 червня буде волога, проте сонячна погода. Температура повітря прогріється до +26 градусів вище нуля.

«Парко-спекотно побуде найближчими днями», — зазначає Діденко.

За прогнозом очільника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, Азорський антициклон, який зазвичай приносить стабільне літнє тепло, наразі ще не здатний повністю панувати над європейським континентом.

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Проте середа та четвер, 10–11 червня, минуть під його посиленим впливом, тому в регіоні встановиться переважно суха й сонячна погода. Вдень стовпчики термометрів на Черкащині піднімуться до +27…+29 градусів тепла, а вночі очікується цілком комфортна температура в межах +13…+18 градусів вище нуля.

Синоптик попереджає, що цієї п’ятниці ситуація зміниться через прихід баричної улоговини з північного заходу, яка пропустить на територію України прохолодне повітря з Атлантики. Активізація атмосферних фронтів принесе із собою зміну погоди, через що прогнозуються значні дощі та грози.

За прогнозом Укргідрометцентру, 10 червня в Україні очікується прояснення завдяки зростанню атмосферного тиску. Вночі повсюди буде сухо, а вранці більшість областей, крім західних, огорне туман.

Удень на півночі та в центрі опадів не передбачається. Проте на решті території пройдуть короткочасні дощі з грозами, подекуди з градом і шквалами 15–20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, а вдень — від +23 до +28 градусів вище нуля, а на Закарпатті повітря прогріється до +31.

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Погода в Україні 10 червня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про шквали та град 10 червня

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Україні 10 червня. У західних (крім Хмельницької), південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях грози, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с. У зв’язку із цим в регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — попереджають метеорологи.

Синоптики попередають про грози, град та шквали в Україні 10 червня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 10 червня буде мінлива хмарність, без опадів. Синоптики прогнозують по області вночі та вранці місцями туман. Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла.

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У Києві вночі температура повітря становитиме від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +28 градусів вище нуля.

Погода у Львові

За даними Львівського гідрометцентру, 10 червня синоптичну ситуацію на Львівщині визначатимуть атмосферні фронти з південного заходу, які принесуть мінливу погоду та грозову активність.

Упродовж доби по всій області очікується хмарність із проясненнями. Мешканцям Львова та регіону слід підготуватися до погіршення видимості під час опадів та небезпечних метеорологічних явищ. В області оголошено І рівень небезпечності (жовтий): місцями пройдуть короткочасні дощі, грози та град, а в самому Львові негода з грозою та градом прогнозується вранці та вдень, хоча ніч у місті мине без опадів.

Синоптики попереджають про негоду на Львівдині 10 червня / © Укргідрометцентр

Вітер буде північно-західним та дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. На тлі незначного падіння атмосферного тиску та зниження відносної вологості повітря температурні показники залишатимуться літніми. По області вночі очікується від +12 до +17 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів тепла. У Львові нічна температура становитиме від +14 до +16 градусів вище нуля, а денна триматиметься в межах від +24 до +26 градусів тепла.

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Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 10 червня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів, проте вдень місцями ймовірні короткочасні дощі, подкуди із грозами.

Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря по оласті вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів вище нуля.

На автошляхах області вранці місцями зберігатиметься туман, видимість становитиме 200-500м.

В Одесі температура вночі коливатиметься в межах від +15 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +26 градусів тепла.

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Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині 10 червня синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень ймовірний невеликий короткочасний дощ із грозами.

Вітер дутиме північний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +12 до +17 градусів тепла;

вдень від +24 до +29 градусів тепла.

У місті Дніпро температура повітря становитиме:

вночі від +14 до +16 градусів тепла;

вдень від +26 до +28 градусів тепла.

Погода у Харкові

10 червня на Харківщині очікується мінлива хмарність. Протягом ночі суттєвих опадів не передбачається, проте вдень синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ, який по області місцями супроводжуватиметься грозою. Вітер буде південно-західним та дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

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Температура повітря в Харківській області вночі становитиме +12…+17 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24…+29 градусів вище нуля. У самому Харкові ніч мине без істотних опадів із температурою до +17, вдень можливий невеликий дощ, а повітря прогріється до +28 градусів тепла.

Нагадаємо, найближчими днями на українців чекає мінлива літня погода з помітним потеплінням. Практично в усіх регіонах сонячні періоди чергуватимуться з регулярними грозами та потужними місцевими зливами, а стовпчики термометрів щодня повзтимуть угору.

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