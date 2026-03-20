Україну накриває циклон з Чорного моря: синоптики назвали дату, коли погода зміниться

В Україні у п’ятницю, 20 березня, тиск падатиме і поширюватиметься вплив поля зниженого тиску від циклону над Чорним морем, однак у більшості областей опадів не очікується, лише в Карпатах, східних, Полтавській, Дніпропетровській областях вночі місцями невеликий дощ з мокрим снігом.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Вітер переважно північно-східний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с.

На висотах перебуватиме холодна повітряна маса, тому розраховуємо й на подібну погоду, вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень від +6° до +11°, дещо тепліше на Закарпатті до 14°; на півдні та південному сході країни вночі 1-6° тепла, вдень від +9° до+14°.

Погода у Києві та області

У Києві та області у п’ятницю, 20 березня, синоптики Укргідрометцентру прогнозують хмарну погода з проясненнями. Без опадів

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 9-11° тепла.

По області — вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 6-11° тепла.

«У Києві у п’ятницю можна вигулювати нове вовняне пальто, поступово вже відмовлятися від пуховиків-оверсайз, виглядати не як опудало, а навіть демонструвати під пальто якийсь силует. У столиці 20-го березня без істотних опадів, вдень +7+10 градусів», — уточнила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

День весняного рівнодення

Наталка Діденко поділилася радісною звісткою: вже у п’ятницю, 20 березня, настає день весняного рівнодення. За її словами, це момент, коли весна остаточно вступає у свої права, а для багатьох це символізує справжній «астрономічний Новий рік».

Відлік весняного рівнодення у 2026 році розпочнеться 20 березня о 16:45 за київським часом.

Погода в цей символічний день, за словами синоптикині, обіцяє бути спокійною та сухою. Серйозних опадів по всій Україні не передбачається, лише вночі на Сумщині та Полтавщині можливий невеликий дощ або мокрий сніг.

Температура вночі: від +3°C до -2°C, вдень: +7…+12°C.

На південному сході буде найтепліше — до +9…+14°C.

Синоптикиня наголошує, що попри помірні градуси, повітря вже матиме той самий «чудовий свіжий весняний запах».

Як зустріти рівнодення: поради від синоптикині

Наталка Діденко закликає українців до «весняного очищення» та дотримання народних традицій:

очищення простору: саме час викинути застарілі речі та звільнити думки від зайвого.

дотримання традицій: можна співати веснянки та «прикликати» зелень; чудова ідея для вихідного — спекти з тіста традиційних «жайворонків».

«Словом, 20 березня в нас — Новий рік!» — підсумовує Діденко.

Раніше ми писали про те, як війна зіпсувала клімат в Україні: фіксують катастрофічні показники забруднення. Через лісові пожежі та функціонування військової техніки Україна є вкрай забрудненою парниковими газами.