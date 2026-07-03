Україну накриває удар атлантичної холоднечі, буде дуже небезпечно: де "розгуляється" негода (мапа)

Фото ілюстративне / © unsplash.com

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До України прийшло довгоочікуване похолодання, проте разом із цим суттєво погіршиться погода. Найближчими днями більшість областей опиняться під впливом атмосферних фронтів, що спричинять сильні грози, зливи та шквалистий вітер.

Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, повітряна маса із атмосферними фронтами вже прийшла в Україну і потроху рухається із заходу на схід.

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«Спека відступає і вже завтра у більшості областей України вдень очікується +20+25 градусів, на півдні +24+29, хіба що в суботу на сході ще затримаються +26 +31 градус. Але в неділю й там посвіжішає», — повідомляє Діденко.

Фахівчиня зазначає, що атмосферний фронт багатий на опади, тому 4 липня у більшості областей України очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, шквали. У західних областях дощі можливі лише на Волині та Рівненщині. У неділю, 5 липня, дощі стануть локальними, причому на півдні та в центрі ймовірність опадів буде найменшою.

Цими вихідними дутиме помірний, але часто рвучкий північно-західний вітер. Для Києва це гарна новина, адже його пориви допоможуть розігнати смог над містом. Спека у столиці відступає: у суботу та неділю в Києві очікуються комфортні +23…+24 градуси тепла.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попереджає, що найближчими днями очікується комплекс небезпечних метеорологічних явищ: значні дощі, грози, град та шквали до 17-22 м/с.

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«Оскільки атмосферний фронт рухається повільно, його вплив зберігатиметься ще найближчої ночі та в першій половині дня суботи. Уже завтра відчуємо свіже атлантичне повітря, а температура вдень 21-26», — прогнозує Постригань.

Він зазначає, що за попередніми розрахунками синоптиків, з понеділка Черкащина опиниться під впливом північного циклону. Погоду визначатиме вологе та нестабільне повітря з Атлантики. У денні години подекуди збиратимуться хмари, які принесуть із собою короткочасні дощі з грозами. Ночами стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +17 градусів тепла, а вдень очікується цілком комфортна температура в межах +22…27 градусів вище нуля.

За даними Українського гідрометцентру, 4 липня в країні буде хмарно із проясненнями.

Вночі у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, вдень в Україні, крім південного заходу, пройдуть помірні, місцями значні, дощі із грозами. Як попереджають синоптики, подекуди випаде град та будуть шквали до 15-20 м/с.

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Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі температура повітря коливатиметься від +18 до +23, вдень повітря прогріється до +26…+31 градуса тепла.

Погода в Україні 4 липня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають по небезпеку 4 липня

Синоптики попереджають про складні погодні умови в Україні найближчими днями. У суботу, 4 липня, більшість регіонів накриють грози. Винятком стануть лише західні області, а також Житомирщина та Вінниччина.

У Сумській, Полтавській, Черкаській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також на сході країни очікуються значні дощі, причому в денні години східні та південно-східні райони подекуди накриє град зі шквальним вітром до 15–20 м/с. Через негоду оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності, оскільки такі зливи та пориви вітру можуть ускладнити рух транспорту та порушити роботу комунальних, енергетичних і будівельних підприємств.

Синоптики попереджають про сильні дощі та шквали 4 липня / © Укргідрометцентр

Водночас у період з 4 по 6 липня на більшій частині території України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Ситуація вимагає особливої обережності, оскільки сильні пориви вітру в поєднанні з сухими ділянками можуть сприяти миттєвому поширенню вогню.

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Синоптики попереджаюь про надзвичайну пожежну небезпеку / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 4 липня буде хмарно із проясненнями, повідомляють в Українському гідрометцентрі. Вночі пройдуть дощі із грозами, ц зв’язку із цим в області оголошено перший рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про грози на Київщині 4 липня / © Укргідрометцентр

Вдень синоптики опадів не передбачають. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +24 градусів вище нуля.

Погода у Львові

У Львівській області та місті Львові 4 липня буде хмарно з проясненнями. Синоптики істотних опадів не передбачають. Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 9-14 м/с, вдень очікуються пориви до 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +18 до 23 тепла.

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У Львові температура повітря вночі становитиме від +10 до +12 градусів тепла, вдень повітря прогріється лише до +21…+23 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 4 липня буде мінлива хмарність, прогнозують синоптики.

Вночі та вранці пройдуть короткочасні дощі, подекуди із грозами, вдень істотних опадів не передбачається. Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 9-14 м/с, також місцями будуть пориви до 15-17 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +16 до +21 градуса тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів тепла.

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В місті Одеса температура повітря вночі становитиме від +19 до +21 градуса тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +26 до +28 градусів тепла.

Температура морської води коливатиметься від +23 до +24 градусів тепла.

Погода в Харкові

У суботу, 4 липня, на Харківщині очікується хмарна погода. Якщо ніч в області та самому Харкові мине спокійно і без істотних опадів, то вже вдень ситуація різко зміниться. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності: у денні години місто та область накриє сильний дощ із грозою, який подекуди супроводжуватиметься градом та шквальним вітром до 15–20 м/с.

Попередження про негоду на Харківщині 4 липня / © Укргідрометцентр

Північно-західний вітер уночі буде слабким, від 3 до 8 м/с, але вдень посилиться до 7–12 м/с (не враховуючи шквальних поривів під час грози). Попри негоду, залишатиметься тепло.

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По області нічна температура коливатиметься в межах +18…+23 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +25…+30 градусів тепла. У Харкові термометри покажуть від +20 до +22 вночі та близько +27…+29 вдень.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 4 липня буде мінлива хмарність. Вночі місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі із грозами.

Вдень синоптики також прогнозують короткочасні дощі, місцями пройдуть значні із грозами, в окремих районах випаде град.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень місцями під час грози очікуються шквали до 15-20 м/с.

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Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +17 до +22 градусів тепла;

вдень очікується від +25 до +30 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +19 до +21 градуса тепла;

вдень повітря прогріється до +26 до +28 градусів тепла.

Нагадаємо, науковці попереджають, що нова фаза Супер-Ель-Ніньйо, яка наразі стрімко посилюється, може стати катастрофічною для багатьох регіонів планети.

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