Україну накриває «зимова» стихія: потужний циклон принесе сильні заморозки і навіть сніг
У деяких областях України оголошено ІІ рівень небезпеки через сильні заморозки.
Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні протягом наступних кількох днів. У регіонах значно похолодає — температура опуститься до мінусових позначок.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
«8 квітня незатишну погоду зумовлюватиме тилова частина циклону з центром на схід від нашої території. На висотах розташована холодна повітряна маса, яка доповнюватиметься новими порціями холоду з північних напрямків», — йдеться у повідомленні.
Погода 8 квітня
Протягом дня буде хмарно з проясненнями. Втім, очікується невеликий дощ, а місцями — з мокрим снігом. У західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.
Вдень очікується 4-9° тепла. В Карпатах невеликий сніг. Температура повітря сильно опуститься і становитиме від 0° до 3° морозу.
Заморозки в Україні
Вночі 9 квітня в Україні на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0-3°. Оголошено І рівень небезпеки.
Втім, місцями будуть заморозки і в повітрі — 0-3° морозу. Доволі прохолодно буде у Закарпатській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях. У регіонах — ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.
Похолодання в Україні
Балтійський циклон несе до України зиму. Квітневе потепління стає на паузу через прихід потужного циклону Rapunzel. У регіонах не тільки сильно опуститься температура повітря, а будуть шквальний вітер та опади — дощ з мокрим снігом.
Напередодні, 7 квітня, деякі області України засипало снігом. Зокрема, на Житомирщині та Хмельниччині випав сніг.