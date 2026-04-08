Україну накриває «зимова» стихія: потужний циклон принесе сильні заморозки і навіть сніг

У деяких областях України оголошено ІІ рівень небезпеки через сильні заморозки.

Заморозки. / © pixabay.com

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні протягом наступних кількох днів. У регіонах значно похолодає — температура опуститься до мінусових позначок.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«8 квітня незатишну погоду зумовлюватиме тилова частина циклону з центром на схід від нашої території. На висотах розташована холодна повітряна маса, яка доповнюватиметься новими порціями холоду з північних напрямків», — йдеться у повідомленні.

Погода 8 квітня

Протягом дня буде хмарно з проясненнями. Втім, очікується невеликий дощ, а місцями — з мокрим снігом. У західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

Вдень очікується 4-9° тепла. В Карпатах невеликий сніг. Температура повітря сильно опуститься і становитиме від 0° до 3° морозу.

Прогноз погоди в Україні на добу 8 квітня. / © Укргідрометцентр

Заморозки в Україні

Вночі 9 квітня в Україні на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0-3°. Оголошено І рівень небезпеки.

Втім, місцями будуть заморозки і в повітрі — 0-3° морозу. Доволі прохолодно буде у Закарпатській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях. У регіонах — ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.

В Україні 9 квітня прогнозують заморозки. / © Укргідрометцентр

Похолодання в Україні

Балтійський циклон несе до України зиму. Квітневе потепління стає на паузу через прихід потужного циклону Rapunzel. У регіонах не тільки сильно опуститься температура повітря, а будуть шквальний вітер та опади — дощ з мокрим снігом.

Напередодні, 7 квітня, деякі області України засипало снігом. Зокрема, на Житомирщині та Хмельниччині випав сніг.

