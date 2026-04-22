Україну накриває "зимовий" удар стихії: синоптики попередили, де очікувати снігу та "мінусів" (мапа)

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 22 квітня / © Associated Press

Найближчої доби Україна перебуватиме під впливом арктичного повітря, що принесе нічні заморозки до -5 градусів та вдень лише до +13 тепла, а вже з четверга погода значно ускладниться через прихід активного циклону з дощами та штормовим вітром.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що холодна погода в Україні триватиме.

«Не те, щоб без коливань температури, але стабільно холодно буде», — написала Діденко у соцмережі Facebook.

За словами метеорологині, 22 квітня вночі очікується від +1 до +4 градусів тепла, подекуди ймовірні заморозки до -3 градусів, вдень повітря прогріється до +8…+12 градусів вище нуля. Водночас вона прогнозує, що в Карпатах та навколокарпатському регіоні та в східних областях пройдуть дощі, на решті території країні буде суха погода.

Водночас Діденко попереджає, що 23 квітня погода в Україні ускладниться і буде несприятливою: очікуються опади, часом сильні, а також штормовий вітер. У столиці 23-24 квітня циклон та атмосферні фронти спричинять холодну та вологу погоду, а при істотному зниженні температури повітря можливий мокрий сніг.

Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань наголошує, що адвекція (переміщення повітря у горизонтальному напрямку) арктичного повітря продовжується, тому найближчої ночі на Черкащині очікуються заморозки у повітрі до -5 градусів морозу. Через це у регіоні оголошено другий рівень небезпечності.

«А на початку наступного тижня наш регіон знаходитиметься у тиловій частині пірнаючого циклону, який затягне повітря з акваторії північних морів. За попередніми оцінками, хвиля холоду може бути більш інтенсивною, ніж зараз. Тож під загрозою квітучі сади, а з висадкою розсади не поспішаємо. Отже, холодна погода зберігається», — зазначив Постригань.

Метеорологічна карта / Джерело: Facebook Віталій Постригань

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що через холодні повітряні маси з півночі температура в Україні до кінця квітня залишатиметься нижчою за норму, пише «Telegraf». Виняток становитиме лише крайній південний схід та Крим, де буде дещо тепліше.

Найбільш нестійка погода з дощами та шквальним вітром до 20 м/с в Україні очікується 23–24 квітня через вплив активного циклону. За прогнозом синоптика, наприкінці місяця опади повернуться знову, переважно на Лівобережжя.

Нічна температура у більшості областей коливатиметься від 0 до +5 градусів тепла, при цьому 21 та 23 квітня можливі заморозки до -3 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +7 до +13 градусів тепла. На Закарпатті та півдні повітря прогріється до +16 градусів вище нуля.

За даними Укргідрометцентру, 22 квітня Україна залишатиметься під впливом холодного повітря з півночі Європи. Через зону підвищеного тиску суттєвих опадів не очікується, за винятком східних регіонів (де пройдуть дощі) та Карпат (вдень можливий невеликий дощ із мокрим снігом).

Як прогнозують синоптики, найближча ніч буде холодною: у більшості областей очікуються заморозки в повітрі до -3 градусів морозу. На півдні країни буде дещо тепліше — від +1 до +6 градусів тепла, проте на ґрунті там також ймовірні заморозки.

Вдень стовпчики термометрів по всій Україні піднімуться до +13 градусів тепла, а в гірських районах Карпат температура не перевищить +3…+8 градусів. Вітер переважатиме північно-західний, помірний.

Погода в Україні 22 квітня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Івано-Франківській області 21 квітня несподівано випав сніг. Зокрема, снігом вкрилися гори та пагорби у Ворохті та гірськолижний курорт Буковель.

