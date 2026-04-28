Україну накриє аномальна холоднеча: синоптики попередили про морози до -4

Синоптики спрогнозували погоду в Україні на найближчі дні / © Getty Images

Реклама

Україна опинилася під впливом потужного арктичного повітря, яке принесе аномальні холоди та нічні заморозки майже в усі регіони. Синоптики попереджають про складні погодні умови на межі квітня та травня, що поєднають у собі крижаний подих півночі та подальше підняття рівня води в річках.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, найближчими днями в Україні буде мінлива прохолодна погода.

«На межі квітня і травня атмосферна циркуляція над територією України сприятиме проникненню нових порцій холодного арктичного повітря», — попередив Кібальчич.

Реклама

Синоптик попереджає, що температура повітря опуститься нижче норми, а в північних та західних регіонах вночі очікуються заморозки до -4 градусів морозу. У вівторок, 28 квітня, істотних опадів не передбачається, проте на Лівобережжі вдень можливий невеликий дощ із льодяною крупою.

Нічна температура коливатиметься в межах від +1 до +6 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16. За прогнозам Кібальчича розраховувати на потепління можна буде лише ближче до вихідних.

Синоптики попереджають, що найближчий тиждень буде холодним / © Associated Press

Водночас очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що арктичне повітря пануватиме над Україною протягом усього тижня. Він нагадав, що квітень — це перехідний місяць, тому різкі затоки холоду, нічні морози та температурні «гойдалки» є цілком природними для цього періоду. За словами метеоролога, нинішній квітень може стати одним із найхолодніших за останні три десятиліття.

«Нинішній місяць вирізняється особливою прохолодою. Його тривалі холодні періоди, значна кількість днів із заморозками і за сукупністю цих факторів він має всі увійти до п’ятірки найхолодніших квітнів за останні 30 років», — зазначає синоптик на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

В Українському гідрометеорологічному центрі прогнозують 28 квітня хмарну погоду із проясненнями. Опадів не передбачається, лише у північних та північно-східних областях вдень місцями можливі невеликі дощі.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вночі на сході та північному сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Вночі в Україні, крім узбережжя морів та Криму, очікуються заморозки до -3 градусів морозу. Вдень температура повітря коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, на півдні країни очікується до +15 градусів тепла.

Погода в Україні 28 квітня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про складні погодні умови: протягом 28–30 квітня на Десні нижче Розльот продовжиться розвиток водопілля. Рівень води щодня підніматиметься на 1–4 см, через що заплава річки біля Новгород-Сіверського залишатиметься затопленою.

Реклама

Синоптики попереджають про ймовірні паводки / © Укргідрометцентр

Це спричинить подальші проблеми з транспортним сполученням у Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівщини, де оголошено жовтий рівень небезпеки.

Водночас по всій Україні, за винятком Криму та морського узбережжя, вночі 28, 29, 30 квітня очікуються сильні нічні заморозки в повітрі від 0 до -3 градусів морозу. Через високий ризик для квітучих садів та сільськогосподарських культур в багатьох областях України оголошено другий, помаранчевий рівень небезпечності.

Українців попереджають про заморозки 28 квітня / © Укргідрометцентр

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів